Increíble: Chilavert desafió a Ruggeri a una pelea a cinco rounds en un ring

Casi 21 años después, los exjugadores no olvidan una lamentable jugada que pudo terminar aún peor

De pronto, el estadio José Amalfitani rugió con un “Uhhhhhh” sin dar crédito a lo que veía. El 6 de agosto de 1996, el público que presenciaba aquel Vélez vs. San Lorenzo por la 17° fecha del torneo Apertura se conmocionó por una patada criminal de Oscar Ruggeri a José Luis Chilavert, que había salido de su área para jugar con los pies.

Desde aquella agresión dentro del campo, que no llegó a impactar en en el cuerpo del arquero paraguayo, nunca pudo concretarse un acercamiento entre ambos; ni siquiera con los dos retirados de la actividad. Es más: en distintas entrevistas a lo largo del tiempo, los dos siguieron aumentando la temperatura de aquel cruce del que pasaron más de 20 años. De nada sirvió que hayan sido compañeros en el club de Liniers entre 1990 y 1992. Es más: Ruggeri llegó a comentar en una entrevista en FoxSports: “No me arrepiento de la patada a Chilavert. Fue la única que vez que me tiré a lesionar a alguien y lo hice porque me escupió en la cara“.

El último misil lo tiró Chilavert en Diario Popular: invitó a un combate a cinco rounds y que lo recaudado se derive al hospital Garrahan. Aquí, un extracto de la nota:

-¿Tomarías un café con Maradona?

-No, imposible, porque es un panqueque. Con Ruggeri, tampoco. Hace poco dijo que, si volviera a tener la oportunidad, me fracturaría. Ahí te das cuenta de que hay un rencor de su parte. Es muy fácil hacerse el guapo por televisión. Yo diría, y podés ponerlo así: hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie. Que todo el mundo pague $10 mil la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan. Ah, y no vale correr en el ring.

-¿Con o sin guantes?

-Así nomás, como venga. Si es tan guapo, lo veremos ahí. Ponelo bien claro a todo eso. A cinco rounds, y el que corre, pierde.