Chofer de Uber veía porno frente a pasajera, pero ella no se quedó de brazos cruzados

Un viaje triple X que terminó muy mal

Una usuaria del servicio Uber denunció que un chofer que la trasladó el lunes, en la Ciudad de México, veía fotografías pornográficas en su celular mientras conducía.

En una publicación en Facebook, la joven detalló que tomó su viaje a las 21:00 horas para que llegar a su casa. El conductor, identificado como José Maniel, llegó en un Renault Scala obscuro con placas 212YLS.

La usuaria dijo que, al inicio, el conductor le hizo las preguntas acostumbradas por Uber (“¿Están bien los vidrios así?, ¿Quieres alguna estación de radio en especial?”), aunque con voz extraña. “Luego venía cantando […] Poco después, el chofer empezó a mensajear mientras manejaba”.

Aunque le pidió al conductor que dejara de usar su teléfono celular, él lo tomaba siempre que recibía mensajes.

La joven iba a realizar el segundo reclamo, esta vez lista para grabarlo, cuando se dio cuenta que el chofer estaba viendo pornografía en el celular.

“Ni siquiera lo ocultaba. Tenía el celular frente a el a la altura del hombro la pantalla viendo totalmente hacia mí mientras veía pornografía y por momentos volteaba a verme. Todo esto con la pantalla con la máxima iluminación (sic).

“Luego la mujer con la que se estaba mensajeando le mandó fotos desnuda y también empezó a verlas mientras manejaba. Luego por momentos se empezó a tocar (sic)”, describió la usuaria.

La mujer reportó al conductor al servicio Uber. Mandó los videos y las fotografías, y la empresa le informó que “tomarían las medidas pertinentes”, sin especificar cuales.

“Se levantará la denuncia en el MP. Desgraciadamente en éste País no bastará con mi denuncia. No lo van a buscar para castigarlo. No va a quedar en el sistema como agresor sexual, y probablemente tampoco va a tener ningún problema en buscar otro trabajo en caso de que UBER lo despida (sic)”, condenó.