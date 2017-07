Crean casa plegable que se arma en menos de diez minutos y puedes llevarla a todos lados

Se puede llevar en camión, armar en 8 minutos con todo y muebles, y cerrarse cuando se quiere llevar a otro lado

La firma inglesa Ten Fold Engineering ofrece un producto muy particular: por $129,000 dólares es posible comprar una casa plegable. No solo eso: se puede transportar en camión (cerrada tiene el tamaño de un container) y se despliega en menos de diez minutos. Y no es una carpa o un loft: permite tener varias habitaciones y pisos.

De hecho, su sistema le permite no solo plegar y desplegar el habitáculo, sino también elegir entre varios diseños, elevar la casa y más. Está pensada tanto como para un hogar de construcción y movimiento rápido, como un local temporal, una oficina que pueda desplazarse en determinado tiempo, un set de filmación y más. La compañía también hace puentes plegables con el mismo sistema.

La compañía viene trabajando en el diseño desde hace varios años, pero recién se hizo conocida en forma masiva en los últimos días.