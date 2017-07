La firma Puma aporta ‘elegancia’ a la Liga MX con sus nuevos uniformes

Chivas, Querétaro, Monterrey y Santos desvelan sus segundas indumentarias para el Apertura 2017

CDMX, México – El Arsenal fue el primero en salir de las sombras y lo secundaron 22 equipos, los últimos de ellos Chivas, Monterrey, Santos y Querétaro.

La firma alemana PUMA lanzó ayer una campaña mundial con sus 23 clubes, que develaron los uniformes de visitante para la temporada 2017-18.

“Exit the shadows, light up the game“, fue el eslogan para presentar la indumentaria.

La campaña comenzó en Inglaterra, pasó por Alemania y finalizó en México con embajadores como Carlos Cisneros, de Chivas, Jesús Zavala, de Rayados, Ventura Alvarado, de Santos, y Emanuel Villa, del Querétaro.

“Se ve muy elegante, me gustó mucho, se siente cómoda, quedé encantado”, expresó Alvarado.

“Nueva piel, y sobre todo la estrella que está acá arriba” presumió Cisneros en alusión a la duodécima del Rebaño.

Zavala, Alvarado y Cisneros prometieron una temporada exitosa tras superar sus respectivas lesiones, mientras que Villa ya se enfoca en el primer gran reto de la temporada, el domingo en la Supercopa MX frente al América. Todos ellos están listos para “abandonar las sombras, iluminar el juego”.