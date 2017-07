Video: Sergio Ramos y Pilar Rubio bucearon con tiburones ballena ¡Impresionante!

Una auténtica pasada la experiencia vivida con el gran tiburón ballena 🐋. ¡No apto para cardiacos! ¡Increíble! 🙌 / A truly awesome experience with the great whale shark 🐋. Not for the faint-hearted! Incredible! 🙌 @pilarrubio_oficial

