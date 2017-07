Trump justifica reunión de su hijo con abogada rusa

El presidente dijo estar a favor de que Trump Jr. testifique ante el Congreso sobre dicha reunión

El presidente, Donald Trump, aseguró que desconocía que la reunión de su hijo con una abogada vinculada con el Kremlin fuera sobre su rival Hillary Clinton y se mostró favorable a que Donald Júnior testifique ante el Congreso.

Sin embargo el presidente dijo en rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, que “mucha gente” hubiese aceptado una reunión como la que mantuvo su hijo y a la que asistieron el yerno y asesor del presidente Jared Kushner y el entonces jefe de su campaña, Paul Manafort.

La polémica sobre los intentos del gobierno ruso para interferir en las elecciones y afectar a las opciones de la demócrata Hillary Clinton se ha intensificado tras conocerse este fin de semana que Donald Trump Júnior se reunió en junio del año pasado con una abogada vinculada al Kremlin.

En la preparación de la reunión un publicista relacionado con los Trump les informó que la abogada tenía secretos que revelarle sobre Clinton recopilados por el gobierno ruso para ayudarle a ganar la presidencia.

Trump aseguró en las declaraciones hechas públicas hoy que él desconocía que la reunión fuera sobre información para atacar a Clinton, algo que podría incumplir las leyes electorales y debía haberse comunicado al FBI.

La prensa estadounidense ha recordado que dos días antes de que se celebrase la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya Trump adelantó que iba a revelar información comprometedora sobre Clinton.

El sus declaraciones del miércoles Trump quitó hierro a la reunión, en la que “hablaron de temas de adopciones, que es, de hecho, un asunto importante en aquel entonces, pero no ocurrió nada”.

El presidente dijo que Veselnitskaya mantuvo el año pasado reuniones en el Congreso, algo que habría realizado en sus intentos de presionar para que se levanten sanciones contra importantes cargos rusos acusados de violaciones de los derechos humanos.

“Don (Jr.) es un buen chico. Es un buen chaval y en la reunión no pasó nada. Fue una reunión corta, según me dijo. Y yo solo me enteré (del encuentro) hace dos o tres días”, afirmó Trump en el Air Force One sobre su hijo, de 39 años, la misma edad que el presidente de Francia.