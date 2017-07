Expertos de MMA creen que McGregor puede noquear a Mayweather

Dicen que el irlandés no será ninguna perita en dulce

Los que han visto el circo mediático que se ha dado esta semana entre el campeón de las 155 libras de UFC, Conor McGregor, y el invicto boxeador, Floyd Mayweather, posiblemente se inclinan a opinar que el irlandés ha dominado la verborrea que han protagonizado ambos en sus visitas a Los Ángeles, Toronto, Nueva York y Londres.

¿Pero podrá McGregor repetir ese éxito dentro de un ring de boxeo, con reglas de boxeo y con guantes enormes de 10 onzas en vez de guantes de cuatro frente a uno de los púgiles más elusivos de los pasados 20 años cuando ambos se enfrenten en Las Vegas el próximo 26 de agosto?

Las apuestas y la mayoría de los conocedores de boxeo no le dan la mínima oportunidad a McGregor pues en el combate no habrá patadas, codazos, derribes y agarres contra la jaula que le ayuden a limitar las artimañas de Mayweather.

El irlandés está entrando al escenario de su rival y sin experiencia previa alguna en el pugilismo profesional, aunque sea cotizado como un recio pegador en UFC.

Sin embargo, Primera Hora entrevistó a varios expertos locales de las artes marciales mixtas y todos le ven oportunidad a McGregor de poder dar la sorpresa.

“Creo que muchos subestiman a Conor. Él es probablemente el pegador de mayor precisión en la historia de UFC, quizás solo comparable con Anderson Silva en su ‘peak’. Y ni hablar de su alcance y su capacidad de noquear. Tiene herramientas”, opinó el entrenador de MMA y Krav Maga, ‘Kru’ Juan Delgado, de Training Zone, en Guaynabo.

“Para ganarle tiene que cortar el cuadrilátero porque Mayweather tiene muy buenos desplazamientos. Debe usar su ventaja en alcance y su explosividad, como hizo en su pelea con Eddie Álvarez en UFC. Ese día demostró que es un ‘freak’. Su precisión fue asombrosa y supo utilizar bien su ‘volao’ de izquierda y su gancho de derecha. Esas armas también le funcionaron con José Aldo, Chad Mendes y Nate Díaz. Si logra entrar con uno de esos golpes a Mayweather, puede haber sorpresa. Conor sabe que para ganar tiene que hacerlo por nocaut pues en Las Vegas y en boxeo no le darán una decisión”.

Estudiar a Maidana

Por su parte, el manejador de peleadores y dueño del MaxxFC Gym en Bayamón, Anthony Rivera, sostuvo que McGregor debe observar la dos peleas de Mayweather contra el argentino Marcos Maidana, quien logró llegar al rostro del estadounidense con cierta eficacia, especialmente, en el primer combate.

“Maidana logró conectarle bastantes golpes aunque casi siempre andaba en desbalance, con los dos pies juntos o tirando golpes mientras se estaba retirando, sin inclinar su cuerpo para golpear. McGregor es más eficiente noqueando porque al igual que muchos peleadores de MMA, pelea más abierto de piernas, con más balance, y utilizando la fuerza de sus caderas para pegar con mayor contundencia”, opinó Rivera.

“Ciertamente, tiene la pegada para noquear a Floyd y en las 155 libras es donde más pega. Pero va a tener que llenarse de paciencia, pues Floyd busca que no le den, sabe pasar golpes y cuando está en problemas se agarra mucho. Floyd es un peleador de una dimensión (boxeo), pero es el mejor en esa dimensión. McGregor tiene que ajustarse, pues no puede usar los agarres a su favor, dar codazos o derribar a Mayweather”, dijo Rivera.

¿Le quedará algoa Mayweather?

Mientras al maestro de Behring Jii-jitsu Wolfpack de Parque Central, Lic. Eduardo Ortiz, le llama mucho la atención la aparente inactividad de Mayweather a sus 40 años de edad y sus alegados ‘problemas’ para entrenar.

“Floyd hace tiempo no pelea y no está aquí porque quiere pelear, sino porque le presentaron una cantidad ridícula de dinero. Ha dicho que se le hace más difícil entrenar, que le duelen los músculos al nadar, que el cuerpo no le permite tanto como antes. Son dos años retirado dándose buena vida mientras Conor está joven (29 años), en su ‘peak’ y se ha mantenido entrenando”, dijo Ortiz.

“Claro, todo eso puede ser una estrategia mediática para hacer ver que Conor ‘tiene chance’ porque alegadamente Mayweather ya no es el mismo, pero yo no me confiaría. No en boxeo. Si fuera una pelea de verdad, como sucede en una jaula de MMA, que se pueden usar todas las destrezas, Floyd no le dura tres minutos a Conor. Lo masacrarían, como cuando Randy Couture se limpió a James Toney en menos de dos minutos (en el 2010). Sería como un león en una piscina de tiburones. Pero en boxeo Mayweather tiene todas las de ganar”.

Ortiz agregó que McGregor gane o no, anticipa que la pelea será más interesante que el fiasco que Mayweather tuvo con Manny Pacquiao en el 2015.

“Seguramente será mejor que la de Paqcuiao, que ni siquiera tiró puños. Por lo menos, McGregor buscará darle y arrinconarlo mientras tenga energía. Pero su oportunidad de noquearlo está en hacerlo antes del quinto asalto, pues después se le va a vaciar el tanque de gasolina”, concluyó Ortiz.