La sorpresa que Disney guardaba para sus fans: 10 princesas juntas

El estudio reunió a las actrices que pusieron voces a la mayoría de princesas de Disney durante la D23 Expo 2017

Cada dos años, desde 2009, los fanáticos del mundo Disney se reúnen en la convención D23, llamada así por el año en que Walt Disney llegó a Hollywood para iniciar un imperio en el mundo del cine.

La D23 Expo 2017 se celebra estos días en el Convention Center de Anaheim, California, al otro lado de la calle de Disneyland, el primer parque de atracciones que creó Walt Disney. Son tres días de disfraces, compras de merchandising, conferencias con actores, directores, animadores y demás creadores… una inmersión total en el universo Disney.

El gigante multimedia también aprovecha el D23 para hacer anuncios sobre sus próximas películas o futuras aperturas en sus parques. Por eso uno de los paneles más esperados del primer día era el de los estudios Walt Disney y Pixar Animation, dirigidos ambos por John Lasseter.

El creador del films como “Toy Story“y Cars presentó ante miles de fans los films animados que saldrán de la factoría Disney en los próximos dos años, empezando por “Coco”, la historia de un niño mexicano amante de la música enmarcada en la tradición del Día de los Muertos.

Lasseter, que subió al escenario lanzando camisas hawaianas como las que él siempre viste, también mostró algunas imágenes de “Incredibles 2“. “Una película que llevo esperando desde hace años”, aseguró, antes de presentar al director y guionista del film, Brad Bird, y al elenco que pone voz a la familia de los súper poderes, en el que repiten Holly Hunter y Samuel L. Jackson.

Un momento mágico

Pero el momento culmen de la presentación llegó cuando se anunció la segunda parte de “Wreck it Ralph”, en la que Ralph y Vanellope se escapan de sus videojuegos arcade para adentrarse en el mundo de Internet.

Lasseter presentó una escena de “Ralph Breaks the Internet” (prevista para 2018), en la que Vanellope se topa con todas las princesas anteriores de Disney, desde Ariel de La Sirenita hasta Anna de Frozen. El clip es hilarante e hizo reír a los fans, pero la sorpresa mayúscula llegó cuando Lasseter aseguró que las voces de cada princesa eran las de la actriz original de cada película… y una por una comenzaron a aparecer en el escenario: Auli‘i Cravalho (“Moana”), Kristen Bell (Anna en “Frozen”), Kelly MacDonald (Merida en “Brave”), Mandy Moore (Rapunzel en “Tangled”), Anika Noni Rose (Tiana en “The Princess and the Frog”), Irene Bedard (“Pocahontas”), Linda Larkin (Jasmine en “Aladdin”), Paige O’Hara (Belle en “Beauty and the Beast”) y Jodi Benson (Ariel en “The Little Mermaid”).

Nunca antes se habían reunido tantas princesas de Disney juntas. El momento hizo enloquecer a los fans presentes, algunos de los cuales iban disfrazados de alguna de las princesas que estaban sobre el escenario.

Toy Story 4, Frozen 2 y dos películas aún sin nombre

Una de las películas de Pixar y Disney más esperadas es “Toy Story 4“, que no llegará a los cines hasta diciembre de 2019. Lasseter anunció que el film estará dirigido sólo por Josh Cooley, lo que quiere decir que él creador de la saga no participará en la dirección esta vez.

Lasseter también habló de los avances en “Frozen 2” (aunque el nombre podría cambiar), dirigida por Chris Buck, quien lideró un viaje a Noruega, Islandia y Finlandia para preparar este film que está previsto se estrene en noviembre de 2019.

Antes, tan pronto como este Thanksgiving, los fanáticos de “Frozen” podrán ver en los cines un cortometraje de 21 minutos que se proyectará antes de “Coco”: “Olaf’s Frozen Adventure”.

Este corto se sitúa en el primer invierno después de que Anna y Elsa hayan abierto de nuevo el castillo y se preparan para celebrar las vacaciones de Navidad. Pero para ellos necesitan recuperar las tradiciones olvidadas. Por eso el entrañable muñeco de nieve Olaf sale a preguntar a todos los habitantes por su forma de celebrar las fiestas y, claro, lo hace con canción tras canción. Hasta cuatro nuevas composiciones de Elyssa Samsel y Kate Anderson, con todo el elenco de “Frozen” de vuelta, incluida Kristen Bell (voz de Anna en Frozen) y Josh Gad (voz de Olaf), que se presentaron ante el enfervorizado público.

Lasseter, que aseguró que el D23 se había convertido en el lugar para presentar novedades de Disney, apuntó a un futuro no tan cercano con el anuncio de dos proyectos que ni siquiera tienen nombre al día de hoy.

El primero tiene que ver con aviones supersónicos y el futuro de la aviación (¿Planes 3?) y Lasseter mostró una espectacular escena en que tres cazas compiten entre sí por ser el más rápido.

El otro proyecto está en manos de los creadores de “Monster’s University” –dirigida por Dan Scanlon– y se sitúa en un “mundo de fantasía suburbano” en el que no habrá humanos, según Lasseter.

Scanlon, también presente, compartió que la idea del film parte de una experiencia personal: la pérdida de su padre y la pregunta de cómo sería si lo hubiera conocido.

“Mi padre murió cuando yo era un bebé y no tengo recuerdos de él. No había oído su voz nunca hasta que encontré una cinta con su voz”, contó. “En la película vamos a contar la historia de dos hermanos duendes adolescentes cuyo padre murió cuando eran demasiado jóvenes para acordarse de él. Pero gracias a un poco de magia que aún queda en el mundo los chicos se embarcan en una búsqueda que les permitirá pasar un último día mágico con su padre”.

“Es un mundo que mezcla lo fantástico y el mundo de todos los días. Pero no hay humanos y sí muchos unicornios”, aseguró Scanlon.