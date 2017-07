Copa Oro 2017: sigue en VIVO el Curazao vs. México, horario y canales de televisión

El técnico Juan Carlos Osorio reconoce que el combinado isleño será un buen reto para el Tricolor

SAN ANTONIO, Texas.- El Tri de la Copa Oro debe mostrar un mejor rostro ofensivo y su técnico Juan Carlos Osorio ve el cotejo ante Curazao como la gran oportunidad.

El timonel de la Selección reconoció que el monarca de la Copa del Caribe sabe defenderse, por lo que será un buen reto para México.

“Hemos trabajado mucho en la manera, en las cinco o seis formas de penetración ante un equipo que se repliegue masivamente, por la cantidad de efectivos que pongan en su propio campo y detrás de la pelota, e intensamente por la forma en la que aprieten”, explicó este sábado Osorio en conferencia en el Alamodome.

“Vamos a mejorar en la eficacia, es decir, en lo que hagamos con esas entradas, tenemos el equipo para hacerlo y estamos muy optimistas en que mañana (hoy) va a ser una gran oportunidad para realizarlo”.

El encargado del Tri consideró que Curazao es un oponente muy peligroso.

“Es un rival que va a jugar sin mucho que perder y todo por ganar, seguramente que la oportunidad de jugar contra México es para ellos muy especial, por eso esperamos a un rival muy difícil”, agregó el colombiano.

Juan Carlos Osorio vive con frustración su primera Copa Oro.

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que la suspensión de seis partidos le pesa porque no puede estar en la banca para dar a tiempo las indicaciones que los suyos necesitan.

“Es una situación muy difícil (la suspensión), yo disfruto mucho estar en la línea de banda junto a los jugadores. Es frustrante, el mensaje que quiero dar llega muy tarde”, explicó Osorio.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Curazao vs. México

Estadio: Alamodome

Fecha: domingo 16 de julio

Hora: 8:30 pm Este / 7:30 pm Centro / 5:30 Pacífico

Canales de transmisión

México: Azteca 13, SKY Planeta Fútbol, UnivisionTDN, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN

USA: Univision NOW, Fox Sports GO, Futbol de Primera Radio, fuboTV, FOX Soccer Match Pass, Univision USA, Univision Deportes USA, Univision Deportes En Vivo, Fox Sports 1 USA, Westwood One Sports