En México temen que autoridad electoral protege a partido en el poder

La última decisión del INE manda un mensaje poco alentador para el 2018

Las autoridades electorales mexicanas reconocen que puede haber algún intento de fraude en cualquier comicio, por ello, alientan a los ciudadanos a que denuncien, con pruebas, hechos que pueda afectar los resultados electorales, como la compra de votos.

Hay quienes, como Emilio Álvarez Icaza y miembros de su movimiento “Ahora Sí!”, presentan las denuncias con pruebas sobre la compra de votos, pero el resultado no es el esperado: Los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) desecharon la denuncia que podría haber afectado al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al mismo al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

“Ellos reconocieron que no investigaron a fondo y aún a sí desecharán nuestra denuncia, con todas las pruebas presentadas”, expresó en entrevista Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, quien interpuso la denuncia por el uso de tarjetas de débito para comprar votos, aunque su movimiento no estuvo en la contienda, pero está en contra de la corrupción electoral.

El proceso en el Estado de México fue considerado el laboratorio de cómo se espera que sean los sufragios en 2018 para la Presidencia de la República, y el escenario no pinta nada alentador: guerra de acusaciones de corrupción, violencia y miles y miles de pesos en la compra de votos, como fue documentado en medios mexicanos.

“El gobierno mandó un clarísimo mensaje de que no está dispuesto a respetar ni la ley ni las reglas, que no tenemos árbitro electoral… El país está siendo secuestrado por poderes fácticos, por una alianza perversa que no decide en función de lo que la gente quiere, sino en su reproducción mezquina de intereses”, consideró el ahora aspirante a la presidencia.

Él no es el único en pensar de esa forma, varios activistas expresado su temor de que el INE no sea imparcial, el propio presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova, es consciente de las dudas, las cuales crecieron con su decisión del viernes pasado, cuando siste votos contra cuatro, Consejo General determinó no sancionar al priista Alfredo del Mazo por el reparto de miles de tarjetas “Salario Rosa” y “Con Todo”.

En cambio, multó con 918 mil 720 pesos la entrega de 600 mil monederos por parte de la campaña del también priista Miguel Riquelme, en Coahuila.

“Consecuentemente, eso es un gasto indebido; un gasto que, de cara a la elección de 2018, no podemos permitir sea considerado como un gasto de campaña”, dijo Córdova, quien votó a favor de sancionar el reparto de tarjetas en ambos estados y remarcó que la votación sobre esa conducta incidiría en la certeza de la elección del 2018.

Álvarez Icaza dijo que el movimiento que lidera quiere cimbrar la democracia en México y luchar contra la coerción de votos y la corrupción en torno a ello.

“Ésa es justo nuestra lucha, es justo lo que queremos hacer”, afirmó, y así se promueve en Internet y sus redes sociales, como Twitter.

Con información de Agencia Reforma