El mejor ‘cover’ de “Despacito”

Coro de niños canta la versión del popular tema en lengua guaraní

Para los que aún duden de la popularidad del tema del dueto Fonsi-Daddy Yankee, desde Paraguay llega este cover en la lengua autóctona de la etnia Guaraní, que lleva por título Mneguemí, cantada por el coro de niños del Centro Educativo Arambé, de la Fundación Ramón T. Cartes.

Aunque la producción no ha escapado a la crítica de algunos internautas más conservadores, como Alejandro Leiva, que piensa que no es un proyecto acorde al rigor de la institución. “Con tantas canciones buenas con la que podemos dejar en alto nuestro lindo idioma, pero no, tienen que denigrar con este semi-proyecto de música“, comenta. Otros, por el contrario, han apoyado la iniciativa.

Hay que reconocer que la pegajosa canción suena muy bien en guaraní, y que en la experiencia, con una gran facturación nivel profesional, los niños además de aprender parecen hacerlo divirtiéndose de lo lindo. Por otro lado, siempre este tipo de proyectos pueden servir de carnada para llamar la atención sobre la protección y promoción de esta bella lengua sudamericana.