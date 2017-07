Francisca Lachapel se confiesa: ‘Quiero estar lista para cuando llegue la oportunidad más perfecta ‘

"Yo tengo un principio de vida que es: 'Dios responde al trabajo duro'... Cuando tú te esfuerzas por lo que quieres tarde o temprano te va a llegar tu bendición"

Francisca Lachapel sigue cumpliendo sueños. Continúa conduciendo ‘Despierta América’, presentó la alfombra de ‘Premios Juventud’, estuvo participando en telenovela y ahora lanza su propio perfume, ‘By Authentic’. Y mientras agradece todos los sueños alcanzado confiesa que ahora se quiere preparar para cuando llegue su “oportunidad más perfecta”.

En exclusiva hablamos con la querida dominicana de estos temas y también de su sueño de encontrar pronto el amor.

Pregunta: ¿Qué significa para ti tener tu propio perfume?

Francisca Lachapel: Es un sueño hecho realidad, en un tiempo muy lejano pensaba en algo así ¡y que pase tan rápido!… He tenido la oportunidad gracias a que Univision, mi casa, que me ha dado las herramientas y las oportunidades para crecer. He escuchado cualquier idea que se les ocurra, la ponen en marcha y eso pasó con By Authentic, la compañía me ha apoyado muchísimo, hizo lo contactos que tenía que hacer para que se pusiera en marcha, no es el producto nada más de Francisca, sino de mucha gente involucrada.

P: ¿Cómo fue el proceso de llegar al aroma que tú querías?

FL: Los expertos te mandan muchas muestras de acuerdo a cómo es tu personalidad y lo que se imaginan de ti, luego tu empiezas el proceso de oler. Yo me acuerdo que ese día olí como unas 10 y nada me gustaba. Había cositas de cada una pero no completo y más o menos con la descripción que les di llegó By Authentic… Es una combinación de flores, frutas, es muy suave. Quería que no fuera fuerte, sino una fragancia dulce que te lo puedas poner a cualquier hora del día, y en cualquier estación del año. Creo que me escucharon muy bien y no es porque sea mío, pero huele delicioso.

P: ¿Cómo fue ese primer día que viste tu perfume?

FL: Fue muy emotivo, muchas ganas de llorar. Pensaba en esa niña que soñaba. Agradecí mucho a Dios que me da la oportunidad de que como que en cada sueño que tengo realizarlo, es como si enviara un e-mail directo y no se le ha pasado nada, bendito sea él. Se me aguaron los ojos, lo compartí enseguida en las redes sociales, algo que hago siempre para que mis seguidores vean que si yo estoy aquí, ellos también pueden lograrlo… Este es el resultado de mucho trabajo antes, a veces la gente ve el producto terminado y no sabe lo que has vivido todos estos años atrás.

Dios te da si tú haces el trabajo y el sacrificio también, no es que te premia, tú te lo ganas. Tu tienes un deseo y explicas cómo lo quieres lograr y lo pones en marcha. Yo tengo un principio de vida que es: ‘Dios responde al trabajo duro’… Cuando tú te esfuerzas por lo que quieres tarde o temprano te va a llegar tu bendición.

P: ¿Qué dijo tu mamá cuando supo que tenías tu propio perfume?

FL: No lo podía creer, y ya tengo un encargo como de 12 perfumes para regalarlo en todo el barrio en Azua porque ella quiere que le regale a sus vecinas (risas).

P: Llevas tres años en ‘Despierta América’, hiciste telenovela, presentaste la alfombra de ‘Premios Juventud’, ahora tienes tu propio perfume, ¿qué es lo que te gustaría hacer ahora?

FL: Ahora me gustaría concentrarme en pulir mucho lo de la conducción, quiero hacerlo porque siento que el que mucho abarca no aprieta bien en ningún lado. He tenido muy bonitas experiencias y las agradezco pero me quiero centrar un poquito más en esa parte, perfeccionar para poder serle más útil a la empresa con todas las cosas nuevas que vienen en Univision, y uno tiene que estar preparado. Siempre aparecen sorpresitas, siempre que sean buenas para mí bienvenidas. Quiero estar lista para cuando llegue la oportunidad más perfecta y más grandiosa.

P: La última vez nos dijiste que lo que te faltaba era encontrar a tu ‘Príncipe Azul’, ¿llegó?

FL: Seguimos en la búsqueda, ya ni en Google me sale y eso que ahí uno encuentra todo (risas). Ya llegará en su momento, lo más importante es que sea una buena persona, un hombre emprendedor e inmediatamente eso aparezca comienzo a armar la familia.