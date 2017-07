Acusado en agresión sexual múltiple cerca de iglesia dice que solo miró

Es uno de los que, supuestamente, obligó a la víctima a practicarle sexo oral; pero él tiene una versión distinta

NUEVA YORK – Uno de los acusados por el ataque sexual múltiple a una mujer cuando salía de una iglesia en Queens negó participación en el hecho.

Brandon Walker (20) dijo a reporteros el domingo que no fue uno de los que obligó a la víctima a practicarles sexo oral cuando abandonaba Celestial Church of Christ, en Jamaica, el 11 de julio, poco después de las 10 p.m.

Junto a Walker enfrentan cargos Justin Williams (17) y Julisses Ginel (19). El cuarto implicado no ha sido detenido.

Walker alegó que se encontraba en el lugar y en el momento incorrecto.

“Es una situación horrible en la que estoy. Aquí la gente me amenaza porque han visto las noticias. Todos ellos me quieren agarrar por algo que yo no he hecho. Solo estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrectto”, argumentó el joven. Según esta versión, Williams fue quien lideró el ataque y él solo miró.

Sin embargo, estas declaraciones de Walker constratan con unas previas de Williams reseñadas por el diario The New York Post, en las que éste señaló que él empezó la cadena de agresión, pero que fue Walker quien forzó a la madre de dos hijos a que se quitara la ropa.

Williams sostuvo que Walker eyaculó sobre la mujer, y que, cuando éste terminó, otro de los involucrados –nombrado solo Isaiah– obligó a la víctima a que le realizara sexo oral.