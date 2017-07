Ed Sheeran cerró cuenta de Twitter tras aparición en ‘Game of Thrones’

El cantante está cansado del "bullying" en las redes sociales

El cantante Ed Sheeran ha vuelto a ser el blanco de los insultos y el acoso virtual tras su comentado y esperado cameo en la serie “Game of Thrones”, en la que ha contado con un pequeño papel sin apenas diálogo que no ha gustado ni a los críticos ni a los fans más puristas de la producción de la HBO -ni qué decir a los detractores del pelirrojo- al tratarse de una escena en la que los esfuerzos por mantener al británico en pantalla y encontrar una excusa para que cantara resultaban algo forzados.

Tal vez harto de las críticas hacia su trabajo, el intérprete de “Shape of You” ha decidido cortar por lo sano y ha eliminado su cuenta de Twitter definitivamente para protegerse de los comentarios negativos que tanto le afectan.

Sin embargo, el cantautor no ha dejado de publicar en la red social por excelencia hoy en día, Instagram, donde ayer mismo compartía una imagen con su novia Cherry Seaborn en Perú, además de la noticia de su próxima incursión en la pequeña pantalla: dando vida a un personaje de “Los Simpson” que conquistará a la inteligente Lisa.

La decisión de Sheeran de desaparecer de la citada red social no debería pillar por sorpresa a sus fans, teniendo en cuenta que el artista había dejado muy claro hace unas semanas que, tras las críticas recibidas por su actuación en el festival de Glastonbury, cada vez llevaba peor los mensajes ofensivos en Twitter que intentaban humillarle.

“De hecho, he dejado Twitter completamente. Ya no puedo ni entrar a leer lo que ponen. Lo único que veo cada vez que me conecto es a gente diciendo cosas muy crueles. Twitter es la plataforma perfecta para ello. Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día, por eso lo he dejado. Mi jodi** problema es que trataba de descubrir por qué me odiaban tanto”, explicaba recientemente al diario The Sun, unas declaraciones que posteriormente matizó alegando que sí mantenía activo su perfil, pero que ya no leía ningún tuit sobre él o las respuestas a los que publicaba.