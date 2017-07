Insiste en lactar a su bebé y tener sexo a la misma vez, y el internet estalla

La práctica de esta madre ha provocado el repudio de cientos de usuarios en redes sociales

A Tasha Maile, la madre vloguera que insistió la semana pasada en su confesión de haber amamantado a su hijo mientras tenía sexo con su pareja, suma otra controversia en lista.

Desde 2015, la madre –que dirige en YouTube el canal Spiritual Tasha Mama– había hablado sobre esa práctica.

La madre – originaria de San Diego, California – se dedica a promover la lactancia a través de sus videos, muchos en los que aparece con el pecho al descubierto mientras amamanta a los pequeños.

Pero las declaraciones de Maile en el programa británico This Morning, reavivaron el debate y llamaron la atención de usuarios de redes sobre un clip de 2015 en el que aparece lactando a su hijo Josiah, en ese entonces de tres años.

Pero la polémica no está relacionado con ese detalle, sino sobre la conversación que madre e hijo – quienes residen en Salt Lake City, Utah – mantienen.

“Es bueno lactar y besarse”, expresa el menor en el video de poco más de tres minutos.

A lo que la madre responde: “¿Lactar y besar?” “¿A qué te refieres?”.

“Ayer, te hiciste pasar como que eras mi novia y yo tu novio. Yo soy tu novio y te besé”, indica el niño.

La youtuber se limita a indicar “eso es tan lindo”.

El clip ha generado todo tipo de comentarios, pero muchos catalogan el intercambio de “enfermo”.

Ante esto, la mujer respondió en otro clip para restarle peso a las críticas.

“Mi respuesta a todos los comentarios es yo lo dejo pasar. Yo veo la proyección cuando alguien dice algo negativo o que no es bueno. No tiene que ver conmigo. Ninguno de ustedes me conoce”, planteó la mujer.

La práctica de la mujer y sus videos han provocado reacciones encontradas entre usuarios.

Al defender su decisión de tener sexo y lactar al mismo tiempo, ésta indicó: “El sexo es una cosa maravillosa. Creo que todos podemos coincidir en eso”.

De acuerdo con la mujer, debido a que su bebé de tres meses no se despega de ella y está 24/7 a su lado, en ocasiones ha optado por el acto sexual en medio de la lactancia.

Pero aseguró que el niño duerme mientras ella lo lacta, por lo que en ningún sentido participa de intercambio sexual.