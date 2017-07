Yamil Gorritz relata su traumática experiencia tras filtrarse vídeo sexual con Noelia

El artista señaló al fallecido Topy Mamery como el responsable de que el material saliera a la luz

Yamil Gorritz calificó como bochornosa y traumática la experiencia que vivió después de que fuera difundido un vídeo en el que aparecía teniendo sexo con su exnovia, la cantante Noelia.

En una entrevista con Tony Dandrades, para Primer Impacto, el artista quiso dejar claro que no solo a la cantante le afectó la difusión de ese vídeo íntimo.

“Yo también, no solo ella, yo también. Lo califico como el más bochornoso y el más traumático, le podríamos decir, porque a mí no me hacía falta eso”, le respondió Yamil, cuando Dandrades le dijo que Noelia calificaba esa experiencia como bochornosa.

El exponente del género urbano dijo que después de que fuera publicado el vídeo, jamás volvió a hablar con Noelia pues, “no hay nada de qué hablar”. Además, volvió a señalar al fallecido productor, Topy Mamery, como el responsable de que ese vídeo trascendiera al ojo público.

“Siempre dije, su padrastro, el difunto Topy Mamery. Y claro siempre van a culpar al negrito, van a señalar al negrito, punto. Estoy acostumbrado ya a eso, porque todavía seguimos viviendo en una sociedad de prejuicios y yo era el reggaetonero, el que tenía tatuajes, el `bad boy’, el chico malo”, destacó.

El intérprete aseguró que no se acuerda quién decidió grabar el vídeo y a la pregunta de si le dio o no drogas a Noelia, dijo:

“Casualmente, cuando la policía fue a mi casa a hacer el operativo y se metieron a todas mis propiedades, fueron precisamente buscando eso, drogas, y nunca encontraron nada. Cuando me pasó lo de mi infarto a los 16 años, por el uso de cocaína le puse cruz y raya a las drogas, después de esa vez no interactué nunca más con las drogas. Me dediqué al gimnasio, me dediqué a comer saludable, a cuidar mi cuerpo. Entonces, una persona que está cuidando su cuerpo constantemente, que se trata de ver bien, que trata de cuidar su imagen, como que no machea mucho lo de la droga”, señaló.

Yamil también habló del proceso que enfrenta con la justicia, en el que está acusado de ser parte de una red de prostitución. Entre las acusaciones que enfrenta el intérprete está el testimonio de una joven que alega era obligada a tener relaciones sexuales con cuatro o seis hombres al día, en un apartamento de una amiga suya y que cobraban $100 por hora.

“En esto no tengo absolutamente nada que ver, son unas acusaciones totalmente falsas. En mi momento, tendré mi día en corte y se me dará la oportunidad de probar mi inocencia. Me siento muy tranquilo y tenemos fe en el sistema de Estados Unidos y de que vamos a salir victoriosos y airosos de estas graves acusaciones. Es una situación muy incómoda, porque muchos medios, no esta cadena sino otra, dijo que yo estaba traficando con menores de edad. Si hubiese sido una menor de edad, yo no estaría aquí hablando”, indicó.

El artista reiteró que nunca antes estuvo involucrado en problemas con la justicia y aseguró que el trabajo que hizo como productor de películas pornográficas, siempre lo hizo bajo la ley.

“Fui productor, yo nunca actué. Eso no me hacía falta y no me interesa. Es que vi una oportunidad y capitalicé y me fue bien ¿Cuál es el problema? Como lo haría cualquier otra persona, no veo nada malo con eso. En mi compañía nunca se trabajó con menores de edad, todo estuvo bajo los perímetros de la Ley”, aseguró.

La cantante ayer despotricó contra Andrades, al conocer que se transmitiría una entrevista con Yamil.

“ESTE CANALLA @tdandrades que se dice periodista, utiliza mi Nombre después de 14 Años para darle una mano y plataforma promocional a este obscuro personaje, que no contento con la Desgaciadez que me perpetro junto con un Paquete de Cobardes en Puerto Rico, ahora busca los reflectores de la Mano de Tony Dandrades al que le dice “Gracias Hermano por la Oportunidad” , sin remordimiento real de haber ejecutado la canallada más grande que me han hecho en la Vida. Aprovecharse de una Mujer en su peor momento, Débil, Drogada, Suicida y sin UN HOMBRE que me protegiera de estos Marranos”, escribió la artista en un post, que borró posteriormente.

