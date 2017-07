Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 20 de julio

Sesiones informativa sobre terapia de células madre

Advanced Physical Medicine ofrece información sobre estos tratamientos regenerativos. Llame al 407-282-3615, asista a los seminarios y reciba una evaluación médica complementaria en las clínicas para explorar sus opciones de tratamiento. Los seminarios son el 20 de julio, a las 2 pm (en español) y 5 pm (en inglés) en el local en Poinciana (2920 Pleasant Hill Rd, Kissimmee); el 27 de julio a las 10 am (en inglés) y 12 pm (en español) en Comfort Inn & Suites (590 Ava Ct, Sanford) y el 2 de agosto en Hampton Inn (161 Douglas Ave, Altamonte Springs) a las 12 pm (en inglés) y 2:30 pm (en español). También habrá sesiones el 3 de agosto (con el tema de hernia de discos) a las 5 pm en 2920 Pleasant Hill Rd Kissimmee, FL; el 10 de agosto sobre soluciones de salud a las 12 pm en 953 N Semoran Blvd Orlando, FL y el 16 de agosto sobre reemplazamiento hormonal a las 11 am en la oficina de Hunters Creek, 12554 S John Young Pkwy Suite 103 Orlando FL.

Viernes 21 de julio

V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano

La Organización Latino Americana de Asistencia Social (OLAS) invita a la V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano, este 21 y 22 de julio en el Hotel Crowne Plaza Orlando Universal, 7800 Universal Blvd, en Orlando. La feria está dedicada a Pedro Mir y el país invitado es Perú y participarán en las sesiones del 22 de julio (2 pm a 3 pm) los escritores peruanos Gloria Blume y Julio Orbezo y se presentará una recopilación de cuentos mágico-andinos de José María Arguedas, con traducción al inglés de José de Piérola y presentación de Esteban Quiroz. Información en http://www.olasonline.org y 407-715-4858

Sábado 22 de julio

Festival de la diversidad

La organización Voices for Silence invita a su festival en Plaza del Sol (3831 W. Vine St., Kissimmee) donde habrá entretenimiento, actividades, música, premios e información y recursos útiles para la comunidad. Este sábado 22 de julio de 1 pm a 5 pm, entrada gratuita.

Domingo 23 de julio

Tito Puente Jr. y The Rico Monaco Band

Los grandes éxitos de Tito Puente y de otros artistas como Santana, Juanes, Maná, Carlos Vives o Enanitos Verdes sonarán en el Dr. Phillips Center el 23 de julio a las 7:30 pm. http://www.drphillipscenter.org

Carlos Daniels – Homenaje a Juan Gabriel

El cantautor colombiano Carlos Daniels vuelve a Orlando con su gira ‘Te sigo amando – Homenaje a Juan Gabriel’ en el que interpretará canciones del legendario ‘Divo de Juárez’. Será el sábado 23 de julio a las 6 pm en BB King’s (9101 International Dr. #2230) VIP $40, tickets $30-$20. Más en http://www.wonderfuleventsusa.com

Lunes 24 de julio

Verano con la sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Orlando invita a su serie de conciertos de verano en The Plaza Live. El lunes 24 de julio con música de Los Beatles, el lunes 7 de agosto con obras de compositoras y con la premiere de un cuarteto de cuerdas en homenaje a las víctimas del Pulse, el lunes 21 de agosto con música de la era romántica (Bruch, Dvorak y Schumman) y el lunes 28 de agosto con música de alientos. Todos los conciertos a las 7 pm en 425 North Bumby Ave., Orlando. Subscripciones comienzan en $78 y entradas individuales en $17. Más información: 407-770-0071

Miércoles 26 de julio

Tecnología segura y divertida

Nuevo Sendero invita a los padres de familia a aprender cómo manejar y cuidar el uso que los niños le dan a las tecnologías digitales, para propiciar su seguridad, información y educación. Será el 26 de julio en Children’s Safety Village (910 Fairvilla Rd, Orlando). Más información: 312-277-3451 y http://www.nuevosendero.org

Jueves 27 de julio

Proyecto Somos Orlando

Como parte de la serie “Diálogo” se invita a la comunidad a un foro sobre “Respuesta de la comunidad en caso de una tragedia”. Estará el representante estatal Carlos Guillermo Smith, Terry DeCarlo (director de The Center), Roxy Santiago (Cruz Roja Americana) y Christopher Cuevas de QLatinx. El jueves 27 de julio en la Hispanic Federation, 6900 S. Orange Blossom Trail, segundo piso, en Orlando. Más información al 407-270-0597

Sábado 29 de julio

Tato Díaz

Tato Díaz se presenta con su voz, su guitarra y su sentimiento este 29 de julio, 7:30 pm, en Acacia Banquet Hall, 1865 N. Econlockhatchee Tr., Orlando. Entrada $20, en la puerta $25. Más información en 407-738-6502

Prince Royce

La maravilla de la bachata de Prince Royce llega al Amway Center de Orlando, este sábado 29 de julio. Información en amway.centerorlando.com

Lucha Conquest, el poder de la lucha libre

Un singular combate de lucha libre se presentará este sábado 29 de julio, 8 pm, en el Florida Fire Frogs Stadium en Kissimmee, FL, USA, una producción de Hugo Savinovich. Pelearán figuras como Penta Zero Miedo, Blue Demon Jr., Mil Muertes, Cage, Chavo Guerrero, Fenix, Boricua Guerrero, Ivelisse Vélez, Savio Vega, Thunder y Lightning, Santana Garret, Mr. 450, Apolo, Noriega y muchos más, en una noche que se espera tremenda y memorable. Los tickets están a la venta en epikomagazine.com/tc-events/lucha-conquest/, con boletos limitados para VIP, ‘Meet and Greet’, la oportunidad de retratarse y firma de autógrafos con los grandes luchadores de Lucha Conquest. “La Florida tiene una rica historia de lucha libre, con una época legendaria desde 1949 hasta 1987. ¡Ahora en el 2017 hay una nueva generación! Un grupo de valientes armados con una nueva visión y misión de conquistar el corazón de los aficionados de la lucha libre de la Florida y todo Estados Unidos. Los mejores luchadores del mundo vendrán y batallarán dando el todo por el todo, para darle la victoria a su patria. ¡La conquista ha comenzado! ¡Atángana!” dijo Savinovich. Más información en ‘Atángana El Show’, con Hugo Savinovich, todos los jueves, 9 pm, por Lucha Libre Online: www.facebook.com/luchalibreonline/.

Lunes 31 de julio

Clases de inglés gratis

La Hispanic Federation invita a la comunidad a una sesión de orientación sobre las clases de inglés conversacional gratis que se ofrecen en la sede de la organización en el este de Orlando. Los instructores conversarán con los interesados para decidir los horarios y niveles que más demanda tienen. El lunes 31 de julio, a las 6 pm, en el 6900 S. Orange Blossom Trail, segundo piso, en Orlando. Más información al 407-270-0597

Exámenes de salud para niños

Para estar listos para volver a clases, Sheperd’s Home y Nemours Children’s Health System ofrecen revisiones médicas gratis para menores de 18 años que no cuentan con seguro médico. Se requiere cita previa. Los servicios serán el lunes 31 de julio de 9 am a 12 pm en Longwood Shepherd’s Hope Center (600 N US 17-92 #124, Longwood) y también el jueves 3 de agosto y el miércoles 9 de agosto en el mismo lugar y horas. Además, en el Downtown Shepherd’s Hope Health Center (101 S Westmoreland Dr., Orlando) también se ofrecerán servicios el miércoles 2 de agosto de 6 pm a 9 m y en el Dr. Diebel Jr. Memorial Shepherd’s Hope Health Center (9833 E. Colonial Dr, Orlando) se atenderá el jueves 1 de agosto y el jueves 10 de agosto de 6 pm a 9 pm. Haga su cita al 407-876-6699