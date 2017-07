Así es la rutina de ejercicios de Canelo Álvarez para enfrentar a Golovkin

El boxeador mexicano arrancó su campamento en San Diego para ponerse a punto para su pelea ante el kazajo el 16 de septiembre

Loading the player...

Como ya fue una tradición en sus últimas siete peleas, Canelo Álvarez inició hoy su campamento en San Diego para preparar su combate ante Gennady Golovkin.

El tapatío se medirá al kazajo el próximo 16 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en un pleito en el que estarán en juego varios títulos de peso medio.

Ayer, Saúl Álvarez festejó su cumpleaños 27 entrenando y dijo que la celebración será por partida doble pero hasta que pase la pelea ante Triple G.

El pelirrojo, que se ha caracterizado a lo largo de toda su carrera por ser un boxeador muy disciplinado, explicó la rutina de ejercicios que sigue y cómo mantiene una dieta para llegar en forma óptima el 16 de septiembre.

“Básicamente, me levanto temprano como a las seis de la mañana para correr, luego me relajo un poco y me preparo para las sesiones de entrenamiento, sparring, estrategia y en lo que normalmente trabajamos”, dijo Canelo.

Esta es la rutina diaria que llevará Canelo durante su campamento para enfrentar a Golovkin: