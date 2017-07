Tres eventos gratis en NYC que no te puedes perder hoy

El verano, una época llena de planes en la Gran Manzana

Nueva York es bien conocida por ser una ciudad que ofrece una alta variedad de planes y actividades para residentes y visitantes. Por esta época del año en la Gran Manzana encuentras todo tipo de entretenimiento aparte de los planes turísticos comunes, y ¡buenas noticias!, el dinero no es un problema porque los 3 planes a los que podrás asistir hoy son gratuitos o de muy bajo costo.

1. Series musicales de verano en Madison Square Park (Madison Square park summer nights music series).

A las 6 de la tarde una mezcla de soul y r&b ambientarán el parque que recibirá de forma gratuita a sus asistentes. El evento contará con las presentaciones de Jonathan Toubin’s soul clap y Ural & The Pain.

2. Proyección de películas, gratis y al aire libre

7:30 pm – Buscando a Dory (Finding Dory), será proyectada en downtown Brooklyn MetroTech Park. Habrá crispetas (palomitas de maíz) gratis para los asistentes.

8:30 pm – Arrival, será proyectada en el Pier 63 ubicado en el Hudson River Park a la altura de Chelsea. Habrá crispetas (palomitas de maíz) gratis para los asistentes.

8:30 pm – Fantastic Beasts and Where to Find Them, será proyectada en Flushing Meadows Corona Park en el borough de Queens.

Para vivir una buena experiencia llega con tiempo (por lo menos 1 hora antes), lleva contigo una manta o cobija en la que puedas sentarte y disfruta del cine al parque que te ofrece Nueva York.

3. Yoga en la playa al atardecer (sunset yoga on the beach)

Por $5 podrás disfrutar de clase de yoga en la playa y refrescarte con una cerveza fría que irá incluida en el costo del evento que tendrá lugar a las 6:50pm en Coney Island Brewery.

Para asegurar tu cupo es mejor que te pre-inscribas

¡En Nueva York encuentras las mejores formas de disfrutar del verano!