Copa Oro 2017, cuartos de final: Jamaica vs. Canadá, horario y canales de televisión

Canadienses y jamaicanos se jugarán la vida por un boleto a las semifinales

En un juego inédito, Jamaica y Canadá se enfrentan este jueves en Phoenix, Arizona, en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro 2017 y el vencedor enfrentará en las semifinales al ganador de México vs. Honduras.

El conjunto jamaicano llegó hasta esta instancia invicto, luego de un triunfo ante Curazao y dos empates frente a México y El Salvador, en duelos de la fase de grupos del torneo más importante de Concacaf a nivel de selecciones.

El cuadro de la hoja de maple se instaló en los cuartos de final en igualdad de circunstancias, con un triunfo sobre Guyana Francesa y empates ante Costa Rica y Honduras. Desde 2009, Canadá no lograba superar la primera fase de la Copa Oro.

Canadá ya tiene un título de Copa Oro en su haber, que conquistó hace ya casi dos décadas, en el 2000, cuando logró meterse la gran final luego de dejar incluso en el camino a la selección mexicana.

Jamaica es el actual subcampeón del torneo, tras alcanzar la final en 2015 y que perdió con México, para que el Tri de Miguel Herrera consiguiera su séptimo campeonato.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Jamaica vs. Canadá

Estadio: Universidad de Phoenix

Fecha: jueves 20 de julio

Hora: 7:30 pm Este / 6:30 pm Centro / 4:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

USA: Univision NOW, Univision USA, Univision Deportes USA, Fox Sports GO, fuboTV, Fox Sports 1 USA, FOX Soccer Match Pass, Univision Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports

Canadá: RDS GO, TSN2, TSN GO, RDS, TSN.ca