David Chocarro envía valiente mensaje a sus fans sobre el voto de Premios Tu Mundo

Tal como te contamos, ayer se revelaron los nominados a Premios Tu Mundo que se realizarán el próximo 24 de agosto por la cadena Telemundo. David Chocarro, lidera la lista con cuatro nominaciones por su protagónico en ‘La Doña’. Y decidió enviarle un valiente mensaje a sus fans en donde les da la libertad de no sentirse presionados en votar por él.

A través de su cuenta de Instagram, el actor argentino subió tres videos. En el primero agradece las nominaciones y explica dónde pueden votar, y después le dice lo siguiente a sus seguidores:

“Lo que les quiero pedir es que si tienen ganas de verdad de votar lo hagan, y si no tienen ganas no lo hagan, yo estoy muy feliz con la carrera que tengo y las cosas que hago, y en el momento que las hice fui muy feliz, ganar un premio sería cool pero no me quita el sueño. Que no les quite el sueño a ustedes ni el tiempo, si ponerlos a votar va a ser un sacrificio no lo hagan, háganlo si tienen ganas y está todo bien”, dijo en el siguiente video.

PREMIOS TU MUNDO Una publicación compartida de DavidChocarro (@davidchocarro) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Hubo quienes mal interpretaron el mensaje de Chocarro, cuya clara intención era explicarles a sus fans que no se sintieran presionados a votar por él. Y decidió hacer un segundo video en donde hace algunas aclaraciones:

“No tengo nada contra nadie, ni contra Aracely (Arámbula), ni contra nadie, se empiezan a comer la cabeza con cualquier cosa, lo único que no quiero que hagan es que usen mal el tiempo, que no hagan cosas que no tengan ganas, si no tienen ganas de ponerse a votar, no voten… No hay ningún mensaje oculto de nada… A mí no me hace más feliz o menos feliz ganar un premio”.

Vídeo 2 PREMIOS TU MUNDO Una publicación compartida de DavidChocarro (@davidchocarro) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 9:25 PDT

Aunque el mensaje está muy claro, al parecer no todo el mundo lo entendió y después de seguir leyendo los comentarios en el primer y segundo video, David Chocarro decidió hacer un tercer video.

“Último intento… Cada vez que quiero aclarar oscurece. No tengo nada contra nadie, si llegamos a ganar en los premios voy a estar súper agradecido con los fans porque gracias a ustedes nosotros tenemos trabajo… No tengo nada en contra de nadie, al contrario, estoy tan feliz de poder vivir de lo que me gusta y se que es gracias a ustedes porque si no no tendría trabajo, pero no se coman la cabeza con cosas donde no las hay, ojalá ganemos todos los premios y si llegamos a ganar voy a subir y decir que es gracias a los fans… El que tenga ganas de votar métase y vote muchísimo, y el que no tenga ganas no se meta, está todo bien”.

Intento número 3 PREMIOS TU MUNDO Una publicación compartida de DavidChocarro (@davidchocarro) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:48 PDT

David Chocarro está nominado a en ‘Serie Favorita’, ‘La Pareja Perfecta’ junto a Aracely Arámbula, ‘Protagonista Favorito con Mala Suerte’ y ‘Protagonista Favorito’. No sabemos si a todo el mundo le quedo claro, pero después de tres intentos, nosotros lo entendimos a la perfección.