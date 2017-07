El video que Linkin Park estrenó horas antes de la muerte de Chester Bennington

"Talking to Myself" se subió a YouTube horas antes de confirmarse el fallecimiento del cantante

Será la última muestra de cariño hacia sus fans: horas antes de confirmarse la triste noticia de la muerte del cantante de Linkin Park, Chester Bennington, la banda estrenó su nuevo video, “Talking to Myself”. El tema forma parte de One More Light, editado el 19 de mayo de este año, disco que llegaron a presentar en la Argentina, en el marco del Maximus Festival.

El clip recopila imágenes de shows de la agrupación alrededor del mundo, mostrando momentos detrás de escena, junto a sus seguidores y también en el estudio de grabación. Fue compartido en las redes sociales de la banda y rápidamente proliferaron los comentarios lamentando la pérdida, tanto allí como en el canal de YouTube.

Bennington fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles; tenía 41 años. Aunque resta esperar los resultados de la autopsia, medios estadounidenses aseguran que se habría ahorcado.

El vocalista había contado tiempo atrás que había considerado el suicidio, como consecuencia del abuso que sufrió por un hombre cuando era niño. Además, tenía problemas de adicciones a drogas y alcohol. Tenía seis hijos, producto de dos matrimonios diferentes.

Chester era muy amigo de Chris Cornell, quien hubiese cumplido hoy 53 años. Recordemos que el cantante de Soundgarden murió meses atrás de una manera similar, en un hotel de Detroit.