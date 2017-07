La escuela que obliga a sus alumnas a “desintoxicarse” digitalmente prohibiéndoles el celular

Consultar -e incluso encender- el teléfono móvil, usar una pulsera inteligente o comprobar las redes sociales durante la jornada escolar está prohibido en este instituto inglés femenino

La imagen de muchachos adolescentes con la mirada absorta, haciendo volar sus pulgares a toda velocidad sobre la pantalla de su teléfono móvil se ha convertido en un retrato habitual de patios de colegio en todo el mundo.

Pero en Stroud High School, una escuela femenina en Gloucester, al oeste de Inglaterra, esa estampa pronto será muy diferente.

Las autoridades de este colegio selectivo inglés, en el que estudian cerca de 900 alumnas de 11 a 18 años, han decidido tomar cartas en un asunto que consideran preocupante, restringiendo el uso del celular y las redes sociales entre sus alumnas.

A partir de septiembre, cuando las niñas regresen de su descanso veraniego, entrarán en vigor las nuevas normas:

Nada de teléfonos móviles para quienes tienen entre 11 y 14 años (del curso 7 al 9) durante toda la jornada escolar. Si los padres quieren que lo usen en su trayecto para ir y volver a la escuela, deberán apagarlo y dejarlo en su mochila o taquilla al entrar en el colegio. Tampoco pueden llevar wearables (como pulseras inteligentes).

Si los padres quieren que lo usen en su trayecto para ir y volver a la escuela, deberán apagarlo y dejarlo en su mochila o taquilla al entrar en el colegio. Tampoco pueden llevar wearables (como pulseras inteligentes). Los teléfonos móviles pueden usarse 1 hora durante el almuerzo para las de 14 a 16 años (del curso 10 al 11), el resto del tiempo deben estar apagados y guardados en la mochila o taquilla. Nada de wearables.

(del curso 10 al 11), el resto del tiempo deben estar apagados y guardados en la mochila o taquilla. Nada de wearables. Los celulares están permitidos en los últimos años opcionales de la escuela secundaria (6th Form) durante el día, pero no pueden usarse durante las clases, a no ser que tengan un permiso especial del profesor para su aprendizaje.

“Los estudios de los últimos dos años sobre los efectos perjudiciales del uso excesivo de la tecnología y las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los jóvenes es muy significativo”, le dice a BBC Mundo Cindy Pride, subdirectora de la escuela.

“Pero lo que más influyó en nuestra decisión fue nuestra propia investigación con nuestros estudiantes. Después de todo, ellas son las jóvenes que más nos preocupan”.

“Un grito de ayuda”

Según la encuesta que elaboró la escuela, el 72% de las alumnas dijo que necesita comprobar o responder a las redes sociales constantemente. Y el 49% declaró que necesitaba sentir que controla su uso.

“Si eso no es un grito de ayuda, no sé qué puede ser. Quieren tener más control, pero salta a la vista que no saben cómo hacerlo. Teníamos que intentar ayudarlas”, dice Price.

“La escuela es un lugar para aprender, divertirse, participar en una gran variedad de actividades extraescolares, hacer amistades de verdad y no perder tiempo en las redes sociales, hablando a través de Snapchat o Instagram”.

Pride dice que decidieron incluir también las pulseras inteligentes y otros dispositivos wearable (que se llevan puestos) porque “es imposible decir solo con mirarlos en cuáles de ellos pueden recibir mensajes y alertas de redes sociales”.

Una de las principales preocupaciones, además de la adicción a las plataformas sociales, es la obsesión de algunas alumnas con aplicaciones para bajar de peso, contando calorías.

Pero esta no es la primera vez que Stroud High School introduce medidas polémicas para limitar el uso de la tecnología.

Desintoxicación digital y campaña “antisexting“

“En enero hicimos una desintoxicación digital y les pedimos a nuestros estudiantes, padres, personal y directivos que dejaran de usar las redes sociales durante una semana”, cuenta Pride.

“Participaron más de 400 personas y reunimos más de $1,200 dólares para “Teens in Crisis”, una organización que ayudar a adolescentes con problemas de salud mental. Fue un descubrimiento y muchos de los participantes nos dijeron que habían dormido mejor, estaban menos cansados y trabajaban mejor”.

“Los primeros dos días fue extraño, pero al final de la semana no eché de menos las redes sociales “, le dijo al diario inglés “The Guardian” Jess Hourston, una alumna de 16 años.

Jess dice que su rendimiento académico también mejoró por no estar usando Snapchat todo el tiempo y que esa semana trabajó mejor que cualquier otra, durmió ocho horas cada día y se despertó sintiéndose mejor, lo cual le resultó “chocante”.

La escuela también tomó medidas para ayudar a sus alumnas a “tomar control de sus vidas” con la “campaña antisexting y antipornografía” que lanzó el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para ello, envió una carta a los padres y un enlace con una carta abierta que las niñas pueden usar como una “coraza” si se ven acosadas para enviar fotos sexuales u otras actividades con las que se sientan incómodas, dice la subdirectora del instituto.

“Por su propio interés”

En cuanto a las reacciones sobre las nuevas medidas, que entrarán en vigor en septiembre, Pride dice que “curiosamente, las niñas apenas reaccionaron” y asegura que está “convencida de que se dieron cuenta de que, aunque les cueste acostumbrarse, es por su propio beneficio“.

“Tal y como les expliqué a las alumnas, no vamos a hacer nada que no sea por su propio bien y estoy segura de que ellas lo tienen en cuenta”.

Mark McShane, director de la institución, está de acuerdo.

“Pasamos mucho tiempo este año analizando el impacto de la tecnología móvil en la salud de los jóvenes”, le contó a BBC Mundo.

“Desde luego, creemos que la tecnología juega un papel fundamental en nuestra comunidad escolar, pero debemos estar seguros de que sirve para mejorar nuestras vidas”, agrega.

Ciertamente, el colegio que dirige McShane abraza la tecnología en muchos sentidos: las aulas cuentan con pizarras interactivas, hay equipos multimedia, sistemas para hacer conferencias audiovisuales e incluso un paseo virtual por las instalaciones que puede verse a través de su página web.

Sin embargo, en lo que respecta al uso de los celulares, su actitud es bastante diferente.

“Hay muchos estudios e investigaciones que muestran un vínculo entre el declive del bienestar entre los adolescentes como resultado del uso de teléfonos móviles y redes sociales”, dice McShane.

“Queremos que las más jóvenes puedan disfrutar de la escuela -por eso les prohibimos los celulares- y que las más mayores sean capaces de controlar mejor sus vidas digitales -por eso queremos que limiten su uso en el colegio”.

