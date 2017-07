Netflix ya suma más de 100 millones de abonados

El mercado internacional es ya ligeramente mayor que el doméstico

Exactamente en tres líneas de entrada, como en la sinopsis de una película, Netflix resumió y calificó su evolución en el segundo trimestre del año.

La autocrítica tenía cinco palabras: “ha sido un buen trimestre”. Ventas e ingresos operativos sumaron lo que estaba previsto pero los abonados crecieron por encima de lo esperado de 99 a millones a 104 en todo el mundo, la mayoría de ellos fuera de EEUU. El número de suscriptores internacionales aumentó un 8.6% hasta los 52.03 millones a finales de junio mientras que en EEUU quedaba con 51.9 abonados.

Con estos argumentos, el éxito de sus contenidos propios, el gigante de la distribución y producción de programación televisiva en Internet, está mostrando su musculatura en un sector en el que se están produciendo muchos cambios y las empresas de cable están intentando competir con una competencia relativamente nueva como la de Netflix. La empresa se apreció el martes en los mercados un 13.5% para quedarse cada vez más cerca de una cotización de $200 por acción ($183 actualmente). Los ingresos fueron de $2,790 millones frente a los 2,105 del mismo trimestre del año anterior y los beneficios operativos fueron de $128 millones.

La empresa está manteniendo una fuerte expansión en la inversión y tiene un cash flow negativo que no espera corregir a corto plazo además de una creciente deuda porque quiere seguir trabajando sobre producto para seguir creciendo como plataforma global.

Series originales como House of Cards, Narcos y Orange is the new black están abriendo las puertas de muchos más hogares para esta empresa que empezó el negocio como plataforma de alquiler de películas vía correo ordinario pero empezó a transformarse hace 10 en la empresa que es hoy.

En cierta medida como Amazon, que durante años apenas ha prestado atención a los beneficios o ganancias, Netflix ha preferido apostar por multiplicar el alcance de su plataforma y este año anunció inversiones de $6,000 millones en producción de contenidos como las series de éxito Stranger Thing. Netflix en este sentido compite con plataformas como HBO y ambas empresas no hacen más que aumentar su clientela. En el último trimestre, los beneficios netos de Netflix han sido de $65,6 millones.