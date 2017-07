Oribe Peralta dijo no al Tri en Copa Oro porque estaba cansado

Así, con estas declaraciones salió al paso el delantero del Club América ¿Le creen?

CDMX, México – El delantero Oribe Peralta afirmó este jueves que desistió de jugar con la selección mexicana la Copa Oro 2017, que actualmente se disputa en Estados Unidos, porque necesitaba descansar de tantos partidos y viajes con el Tricolor.

Peralta, quien está por empezar el Apertura mexicano con el América, aseguró su intención de tomar ritmo de juego para el Mundial de Rusia 2018.

“Con la selección tenía muchos partidos y viajes (fue convocado a la Copa Confederaciones de Rusia, donde México terminó en cuarto lugar) y lo mejor para mí en este momento es ponerme en ritmo futbolístico para competir, pensando en el Mundial del próximo año“, dijo Peralta en conferencia de prensa en el estadio Azteca.

El goleador y otros jugadores mexicanos que estuvieron en la Confederaciones no aceptaron estar en la Copa Oro debido a que los clubes ya habían tenido un acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol y el entrenador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio.

El delantero de 33 años prefirió no hablar de si la falta de planificación para integrar dos representativos ha sido un problema para la selección mexicana y Osorio.

“Es un tema que no me corresponde, yo me dedico a jugar y si falta planificación lo deben analizar los directivos, pero también es importante el descanso para cualquier persona”, apuntó.

México juega este jueves ante Honduras en Phoenix los cuartos de final de la Copa Oro 2017.