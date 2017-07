Una niña de 9 años dejó boquiabierto al jurado de America’s Got Talent

Dejó a todos con la boca abierta

Angelica Hale, una nena de apenas 9 años, logró sorprender y emocionar a los miembros del jurado de America’s Got Talent. En esta, su segunda presentación en el programa, la pequeña cantó “Girl On Fire”, de Alicia Keys, y demostró que el talento no conoce de edades.

Luego del último acorde del tema, el público presente estalló en aplausos y comenzó a pedir su pase a la siguiente ronda. El músico y actor Chris Hardwick les hizo caso y apretó el botón dorado que le permitió a la niña no tener que someterse a la votación del resto del jurado.

Pero además de una cantante enorme, Angélica es una pequeña guerrera. A los 4 años le diagosticaron doble neumonía y su cuadro empeoró cuando uno de sus riñones dejó de funcionar. Por suerte, su madre pudo donarle uno de los suyos. Luego del trasplante, y con el correr del tiempo, pudo al fin tener una vida normal.

Por supuesto que Angelica no es la primera niña que soprende al jurado del programa de talentos. El año pasado, Grace VanderWaal, de 12 años fue la gran ganadora de la edición número 11 del programa. Y en esta misma edición, Angelica tiene dos grandes competidoras que, al igual que ella, no llegan a los 13 años: la cantante Celine Tom y la ventrílocua Darci Lynne.