Daddy Yankee lamenta la muerte del vocalista de Linkin Park

Wow que noticia tan triste acabo de leer! No lo puedo ni creer! Se me parte el alma en cantos porque nosotros los seres humanos pasamos por tantas pruebas y crisis mentales que nos rompen en pedazos, y a veces le pasa mucho más a los artistas. Esta es una industria fría y cruel que en ocasiones logra destruir nuestro corazón y nuestra mente; a eso súmale los golpes de la vida, que terminan creando un tsunami de emociones que nos llevan hasta lo más profundo, y pensamos que no hay salvación; pero déjame decirte que SÍ EXISTE SALVACIÓN Y SOLUCIÓN. Tú, que estás pasando por una situación similar, recuerda que JESUCRISTO TE AMA, TE CONSUELA, TE SANA Y TE RESTAURA. “Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar.” ‭‭San Mateo‬ ‭11:28‬ ‭RVC‬‬ Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados" (Mt. 5:4) Todo lo puedo en Cristo que me fortalece FILIPENSES 4:13 Estoy lejos de ser pastor, predicador, evangelista etc, es más, no se porque estoy escribiendo esto. Solo soy un ser humano compadecido por los demás y quiero decirles a los que están pasando por cualquier depresión, que en los problemas de crisis, sí existe una ESPERANZA llamada JESÚS. Mis condolencias a su famila y a todos los fans de este gran talento #Chester #linkinpark 🕯🙏🏽🕯

