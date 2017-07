Nuevo director de comunicaciones de Trump se disculpa por haberlo llamado ʺfarsanteʺ

Scaramucci llamó a Trump "bully" y "farsante" durante el inicio de la campaña electoral

Hoy se conoció un video en el que el nuevo director de comunicaciones del presidente, Anthony Scaramucci llamó a Trump “farsante político”, al referirse a las maniobras del magnate al inicio de su campaña presidencial, reportó The Hill.

“Ese es otro farsante político. Es un político farsante. Probablemente va a hacer nombrar a Elizabeth Warren como candidata a la vicepresidencia con comentarios como esos”, dijo Scaramucci en un panel de Fox Business en agosto de 2015.

“El es anti-estadounidense, es muy divisivo. Y te voy a decir que él va a ser presidente de. Le puedes decir a Donald que dije esto: (Presidente) de la asociación de Bullying del condado de Queens. Se tiene que cortar con toda esta retórica que tiene a todos con la cabeza dando vueltas”, continuó.

“No me gusta la forma en que habla acerca de las mujeres, no me gusta la forma en que habla de Megyn Kelly, y sabes qué? Los políticos le temen a Trump porque él tiene una boca grande, y tienen miedo de que vaya contra ellos en Fox News, y todos estos otros lugares. Pero yo no soy un político. El es un tipo de dinero heredado del Condado de Queens. A ver atácame Donald,”dijo.

Hoy luego de haber sido nombrado como nuevo director de comunicaciones de Trump, el ex ejecutivo de Goldman Sachs ofreció disculpas públicas al presidente durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Él me lo recuerda cada 15 segundo ok? Este ha sido uno de los mayores errores que he cometido, lo hice porque yo era una persona sin experiencia en el mundo de la política. Yo estaba apoyando a otro candidato. Nunca debí haber dicho eso. Así que si el Sr. Presidente está escuchando, yo personalmente le pido disculpas por la 50ª vez”, concluyó Scaramucci.