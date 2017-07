El mundo del automovilismo de competencia por mucho tiempo se ha mantenido estrictamente masculino, aunque ha habido ciertas mujeres que han tenido presencia en él e incluso han sido pilotos de prueba para equipos de Formula 1. Hoy en día…

El mundo del automovilismo de competencia por mucho tiempo se ha mantenido estrictamente masculino, aunque ha habido ciertas mujeres que han tenido presencia en él e incluso han sido pilotos de prueba para equipos de Formula 1.

Hoy en día existen más pilotos del sexo femenino que nunca, y te mostramos a las que consideramos las cinco mujeres pilotos más sexy.

Es importante mencionar que estoy totalmente consciente que muchos juzgan más a una mujer piloto por su físico que por sus habilidades. Por otra parte, no podemos negar que las pertenecientes a esta lista no sólo son altamente talentosas y exitosas en las series que compiten, sino también son atractivas. Nos gustaría ver no sólo a ellas en las más grandes competencias, sino a muchas otras más mujeres que tienen que luchar contra los estereotipos y ganarse un lugar en una carrera que ya por si misma es muy selectiva.

A continuación …

Top 5 mujeres pilotos más sexy del mundo

Ashley Force Hood

Piloto de autos funny car, Ashley cuenta con gran fama ya que constantemente gana competencias. Ella es hija del legendario piloto de arrancones, John Force, y como su padre ha logrado dominar el cuarto de milla a más de 250 millas por hora. Eso se transmite en más que palabras ya que fue la primer mujer en obtener una victoria profesional en el NHRA Funny Car, y lo hizo compitiendo ante su padre.

Courtney Force

La hermana menor de Ashley fue la primer mujer en calificar en primer lugar en un evento profesional de la NHRA, mismo del cual consiguió la victoria en la temporada 2013. Definitivamente los Force tienen talento en la sangre para los arrancones.y en tener el atractivo para ser parte de las mujeres pilotos más sexy.

Cyndie Alleman

Hija del ex-campeón de karting suizo Kurt Alleman y hermana del talentoso Ken Alleman, Cyndie no es ninguna extraña a las pistas. Ella comenzó su carrera en karting a los 7 años y fue subiendo de categoría hasta autos en 2004. En 2008 participó en la Firestone Indy Lights Series y en 2012 se convirtió en la primer mujer en participar en el campeonato Super GT.

Amber Balcaen

Oriunda de Winnipeg, Canadá, Amber se convirtió en la primer mujer de dicho país en ganar una carrera sancionada por NASCAR en los Estados Unidos y fue nombrada novato del año en la Whelen All-American Series. En 2013 ganó el 75% de las carreras que participó y actualmente busca patrocinadores para llegar a la NASCAR y convertirse en la mujer más triunfadora en dicha serie.

Madalena Antas

A la portuguesa Madalena Antas no le importa ensuciarse de polvo y arena cuando maneja una camioneta Nissan a más de 120 millas por hora en un desierto. Antas, hija de la también piloto Teresa Cupertino de Miranda, ha competido en el cruel y famoso Rally Dakar y es considerada por muchos la más atractiva entre las mujeres pilotos más sexy.