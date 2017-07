La clave para prevenir o retrasar la demencia

Otra muy buena razón para aprender idiomas

Nunca es tarde para comenzar. El aprendizaje de un idioma diferente al nativo no es tarea fácil, pero aparte de resultar altamente efectivo para comunicarnos durante un viaje, con turistas en nuestra ciudad, hacer negocios, leer y más, es uno de los ejercicios mentales más efectivos para prevenir la demencia. Así que no hay por qué decir: “Los idiomas no son para mí”.

Según un estudio de la Universidad de York en Gran Bretaña, el bilingüismo retrasa el envejecimiento del cerebro. Con una investigación realizada en base al comportamiento cerebral de 210 pacientes, se determinó que las personas que hablan más de una lengua conservan la juventud de su cerebro.

La comparación se hizo entre 102 pacientes con Alzheimer, lo cuales eran bilingües y otro 109 monolingües, con funcionamiento normal de su cerebro, sorpresivamente los cerebros de todos ellos se veían igual o muy parecidos.

Por lo tanto, si tu cerebro está sano y hablas solo una lengua, seguramente se ve igual al de una persona, de tu misma edad, que sufra Alzheimer y sea bilingüe. ¿Esto no te hace reevaluar el querer aprender más idiomas?

Puede que tus habilidades de estudio no sean las más avanzadas, o que simplemente sientas que no te es fácil aprender un idioma, pero por lo menos date la oportunidad. El ejercicio para el cerebro es clave y te ahorrará graves problemas a futuro.

Ahora, es cierto que entre más pronto se haga, mejor, por eso inculca esta disciplina en los niños, ayúdalos en esta importante tarea.