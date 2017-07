Luis Fonsi explota contra gobierno de Nicolás Maduro por versión política de ‘Despacito’

"En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de 'Despacito' para fines políticos"

Pocas veces hemos visto a Luis Fonsi enojado y mucho menos meterse en temas políticos. Sin embargo, una versión de ‘Despacito’ que realizó, sin autorización el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, sacó de sus casillas al cantautor boricua.

Mediante una carta que compartió en sus redes sociales, Luis Fonsi repudió aquello que asegura se está utilizando para manipular la voluntad del pueblo venezolano que está pidiendo a gritos libertad.

Esto dice la carta:

“En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto de las versiones que han salido de ‘Despacito’ a nivel mundial. Sin embargo, considero que debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de ‘Despacito’ para fines políticos, muchos menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es #Venezuela.

Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro”, concluyó el artista. Luis Fonsi… #SOSVENEZUELA #YOESTOYCONVENEZUELA”.

Luis Fonsi no fue el único en manifestarse, también lo hicieron sus compañeros en esta canción, Daddy Yankee y Érika Ender.

Esto escribió Érika Ender:

“NO ESTOY DE ACUERDO CON ESTO. No puedo ver tanto dolor en gente a la que quiero tanto. Gente guerrera, gente con voluntad de hierro… Gente buena, que no deja de luchar por la libertad de derechos y de expresión… Amo Venezuela, tierra que me ha dado verdaderos hermanos de corazón. Hermanos que sufren por la situación que existe. Ver que una canción, en la que tengo co-autoría, se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, lejos de alegrarme, me indigna y NO APRUEBO que se utilice. #ErikaEnder“.

Así reaccionó Daddy Yankee:

“¿Qué se puede esperar? de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos. Que te apropies ilegalmente de una canción (‘Despacito’), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela.

Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial. Con ese nefasto plan de mercadeo, usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista, que ha matado a cientos de héroes y más de 2000 heridos. Como co-autor del tema, también me uno a las expresiones de la co-autora de la canción “Despacito” @erikaender. #NoAprobado#BastaYa #venezuelalibre “.

En el programa de radio que tienen los domingos en su país, Maduro anunció que escucharía una canción realizada por un grupo de ‘creadores’ e inmediatamente comenzó a sonar una versión ‘chavista’ de ‘Despacito’. Esta acción sin autorización promete traer consecuencias legales que pronto serán anunciadas por los abogados de los autores.

MIRA AQUÍ LA VERSIÓN DE MADURO: