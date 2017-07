Resultados, tabla de goleadores y posiciones de la Liga MX (Jornada 1)

El fútbol mexicano se encuentra arrancando motores y tiene reservadas muchas emociones en el Apertura 2017 ¡Conoce los datos de este fin de semana y los juegos de la próxima, con horarios!

La Liga MX apenas está comenzando y después de la primera jornada ya se empiezan a prefigurar escenarios, tendencias y prospectivas para definir a los equipos que luchen por el título del Apertura 2017 en la próxima Liguilla.

Estos son los resultados de la primera jornada, la tabla general y la de goleo.

Morelia 0-0 Monterrey

Estadio: Morelos

GOLES: No hubo

ÁRBITRO: Marco Antonio Ortiz

AMONESTADOS:

Morelia: Gabriel Achilier y Diego Valdés

Monterrey: Jonathan González y Rogelio Funes Mori

EXPULSADOS: No hubo

Tijuana 0-2 Cruz Azul

Estadio: Caliente

GOLES:

Cruz Azul: Édgar Méndez (20’ y 82’)

ÁRBITRO: Roberto García Orozco

AMONESTADOS:

Tijuana: Manuel Lajud, Víctor Aguilera, Juan Lucero y Damián Pérez

Cruz Azul: Rafael Baca, Gabriel Peñalba y Julián Velázquez

EXPULSADOS:

No hubo

Lobos BUAP 2-2 Santos

Estadio: Universitario BUAP

GOLES:

Lobos: Jorge Enríquez (14’, autogol) y Julián Quiñones (31’)

Santos: Osvaldo Martínez (21’) y Julio Furch (42’)

ÁRBITRO: Erick Yair Miranda G.

AMONESTADOS:

Lobos: Pedro Aquino

Santos: Ulises Rivas, Osvaldo Martínez, Walter Sandoval y Jorge Taveres

EXPULSADOS: No hubo

León 0-3 Atlas

Estadio: León

GOLES:

Atlas: Juan Vigón (2’), Matías Alustiza (60’) y Milton Caraglio (65’)

ÁRBITRO: José Alfredo Peñaloza S.

AMONESTADOS:

León: Juan González, Alan Cervantes, William Yarbrough y Alexander Mejía

Atlas: Javier Salas

EXPULSADOS:

León: Diego Novaretti (59’)

Tigres 5-0 Puebla

Estadio: Universitario

GOLES:

Tigres: Lucas Zelarayán (15’), Enner Valencia (23’, 55’ y 58’) y Juninho (29’)

ÁRBITRO: Jorge Antonio Pérez D.

AMONESTADOS:

Puebla: Luis Venegas, Patricio Araujo y José Guerrero

EXPULSADOS:

Puebla: Pablo Miguez (89’)

América 0-1 Querétaro

Estadio: Azteca

GOLES:

Atlas: Camilo Sanvezzo (86’, penal)

ÁRBITRO: Óscar Macías Romo

AMONESTADOS:

Querétaro: Aldo Arellano

EXPULSADOS:

No hubo

Chivas 0-0 Toluca

Estadio: Chivas

GOLES: No hubo

ÁRBITRO: Jorge Isaac Rojas C.

AMONESTADOS:

Chivas: Michelle Benítez, Juan Basulto y Jesús Sánchez

Toluca: Santiago García y Enrique Triverio

EXPULSADOS:

Toluca: Hernán Cristante (DT, 67’) y Osvaldo González (72’)

Pumas 1-0 Pachuca

Estadio: Olímpico Universitario

GOLES:

Pumas: Nicolás Castillo (30’)

ÁRBITRO: Diego Montaño Robles

AMONESTADOS:

Pachuca: Erick Aguirre

EXPULSADOS:

No hubo

Veracruz 0-2 Necaxa

Estadio: Luis Pirata Fuente

GOLES:

Necaxa: Jesús Isijara (11’) y Carlos González (18’)

ÁRBITRO: Paul Enrique Delgadillo H.

AMONESTADOS:

Veracruz: Adrián Luna

Necaxa: Luis Gallegos

EXPULSADOS:

Veracruz: Cristian Pellerano (69’)

Jornada 2

Viernes 28 de julio

-Puebla vs Morelia

7:00 p.m. Centro / 5:00 p.m PT / 8:00 p.m. ET Estadio: Cuauhtémoc

-Atlas vs. Pumas

9:00 p.m. Centro / 7:00 p.m. PT / 10:00 p.m. ET Estadio: Jalisco

Sábado 29 de julio

-Querétaro vs. Lobos

5:00 p.m. Centro / 3:00 p.m PT / 6:00 p.m. ET. Estadio: La Corregidora

-Cruz Azul vs. Chivas

5:00 p.m. Centro / 3:00 p.m PT / 6:00 p.m. ET. Estadio: Azul

-Monterrey vs. Veracruz

7:00 p.m. Centro / 5:00 p.m PT / 8:00 p.m. ET. Estadio: Bancomer BBVA

-Pachuca vs. América

7:06 p.m. Centro / 5:06 p.m PT / 8:06 p.m. ET. Estadio: Hidalgo

-Necaxa vs. Tijuana

9:00 p.m. Centro / 7:00 p.m PT / 10:00 p.m. ET. Estadio: Victoria

Domingo 30 de julio

-Toluca vs. León

12:00 p.m. Centro / 10:00 a.m. PT / 1:00 pm ET. Estadio: Nemesio Díez

-Santos vs. Tigres

6:30 p.m. Centro / 4:30 p.m PT / 7:30 p.m. ET. Estadio: Corona