¿Habrá tercera temporada de ‘La Querida del Centauro’?

El final dejó entrever una continuación a la historia

El último capítulo de la segunda temporada de “La Querida del Centauro” dejó a muchos televidentes desconcertados tras dejar un final abierto y matando a dos de sus protagonistas. Ahora la pregunta que todos tienen es, ¿habrá una tercera temporada?

Hasta el momento Telemundo no ha anunciado si la saga continuará con un nuevo capítulo de la serie y sinceramente hay pocas posibilidades de que la historia siga.

La audiencia de la telenovela no fue la mejor, no hay como justificar que una tercera temporada sea una buena decisión económica para la cadena hispana y la productora del drama, Sony. Si no hay suficiente audiencia, no hay como generar dinero con los anunciantes en su mercado principal.

En el final se vio como El Centauro (Humberto Zurita) y Yolanda (Ludwika Paleta) se mataron mutuamente y pasaron seis meses en la historia y todos daban por muerta a esta última.

El gancho que se le dio fue que Ana (Sandra Echeverría) tuvo un hijo de Gerardo (Michel Brown) y que lo educará para que sea todo un capo como su abuelo. Pero entonces ya la historia no se llamaría “La Querida del Centauro”, tendría que llevar otro nombre.

Si bien, “Señora Acero” continuó sin Blanca Soto agregándole el subtitulo de “La Coyote”, los ingeniosos escritores seguramente pensarán en algo.

Lo que si está raro es que en la última escena apareció la palabra FIN, puesto que en la primera temporada esto no sucedió así. La primera temporada terminó con Emilio rescatando a su papa, El Centauro, y estaba más que obvio que la historia iba a seguir. Con el final de la secuela, las cosas están más confusas y verdaderamente con poca luz de que el proyecto pueda seguir.

¿Les gustaría ver “La Querida del Centauro 3”?