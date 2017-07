Mexicano de 102 años atribuye su longevidad a vivir con humor y comer saludable

Vive en Deltona con ánimo y buena salud y tiene 14 nietos, 19 bisnietos y un tataranieto

Luis Martínez Alcántara cumplió hace poco 102 años. Lúcido, de carácter amable y sonriente, cree que en la vida hay que tomarse las cosas con algo de humor sin enojos, tener paciencia y sobre todo comer bien para vivir una vida larga y ser agradecido por cada vivencia.

“Hay que tener alma para los problemas de la vida, no enojarse, hay que comer saludable. Me esforcé por mi familia y todos los días rezo no solo por mis hijos sino por todo el mundo. Cuando podía caminaba hasta descalzo hasta el altar de la Virgen de Guadalupe en México, ahora me conformo con rezarle y pedirles nos ayude, porque todos necesitamos ayuda divina”, dijo este mexicano, residente de Deltona.

Recordó que nació el 27 de mayo de 1915 y que casó el 23 de mayo de 1943 con su amada, Paula Ramos, con quien procreó seis hijos en México: José Luis Martínez Ramos, de 73 años; Silvia Guevara, de 70; María de Lourdes, quien falleció a los 44 años; Graciela López, de 64; y los gemelos Sonia Patricia Tejeda y Juan Carlos Martínez, de 62 años.

Enviudó a los 61 años y no volvió a casarse, dedicándose por completo a sus hijos y familia. Hoy cuenta con 14 nietos, 19 bisnietos y un tataranieto.

Como un hombre trabajador, responsable, de buen carácter y que le saca un chiste a cualquier situación de la vida diaria lo describió su hija Silvia Guevara, quien ahora lo lleva a sus citas médicas, de compras y de paseo. Su padre manejó hasta los 101 años de edad.

“¡Qué no nos ha enseñado nuestro padre!”, exclamó con voz entrecortada, Guevara, y quien dijo sentirse bendecida por tenerlo con vida y poderlo disfrutar en esta etapa de su vida.

“No hay palabras. Es un hombre justo, honesto, trabajador, ahorrativo, muy pocas veces lo he visto enojado, le saca chiste a casi todo. Como cualquier padre que ha buscado lo mejor para sus hijos. Todos sus hijos son hombres y mujeres de bien. Al morir mi madre se dedicó a nosotros, nos unimos más”, dijo su hija Silvia, quien vive con su familia cerca de él.

El longevo mexicano precisó que lee sin anteojos, le diagnosticaron diabetes a sus 92 años, enfermedad que tiene controlada, y que pese a usar bastón es un hombre activo. “Caminaba como 10 y 15 calles hasta los 80 años, hacía ejercicio, me gustaba mucho jugar tenis, y ahora hago 30 minutos diarios de bicicleta fija”, comentó Martínez, ante lo que su hija Silvia sonrió y dijo: “él hasta me ganaba en hacer ejercicio. Ha sido un hombre muy fuerte”.

Contador público de profesión, a sus 42 años tenía dos trabajos en México y no le alcanzaba para sostener su familia. Por eso decidió aceptar la petición familiar de su hermano que vivía en Nueva York, a donde llegó a trabajar a una fábrica donde empezó limpiando y terminó siendo el líder de un departamento a cargo de seis personas.

Enviaba sin falta el dinero obtenido a su familia. “Fue un tiempo duro, pero me esforcé con la idea fija de traer a toda a mi familia”, dijo Martínez. Y así lo consiguió seis años después. Cuando se estableció, estudió inglés y pudo ver el fruto de sus años de sacrificio con la recompensa de su familia unida.

Trabajó hasta los 65 años en Nueva York y se mudó a Florida donde residía su hermano para vivir sus años de retiro. Vive solo y cocina sus alimentos, mayormente pollo y pescado, le ha gustado viajar y aún tiene un deseo por cumplir: conocer Alemania y algo más de Europa, un deseo que esperan realizarle sus hijos.

Entre tanto, ha dedicado su tiempo para viajar entre México, Nueva York y Florida para disfrutar de sus hijos, nietos, bisnietos y demás descendencia que viven en esos sitios. Solo dos hijas viven en Florida.

Su familia se emociona cada año al celebrar un año más de su vida. Realizaron una misa y velada por sus 100 años de edad, luego a sus 101 pudieron estar todos sus hijos en su día especial y el pasado cumpleaños lo festejaron en el restaurante Habaneros, donde comió carnitas y disfrutó de un buen pedazo de pastel de cumpleaños.

“Yo le digo a mis hermanos que lo dejemos disfrutar”, dijo Guevara, quien exhortó a los hijos a recompensar a sus padres con tiempo y cariño en sus años dorados.

“Nadie sabe lo que tiene en la vida hasta que lo perdemos. Honren en vida a sus padres, ya ellos hicieron mucho por nosotros, hay que darles en vida más que nada amor. Muchos hijos quieren llevar a un asilo a sus padres, allí se mueren. Si pueden cuidarlos, háganlo, tengan paciencia y díganles que los aman mucho”, agregó esta hija agradecida.