Mike Tyson le cambia el nombre a McGregor y dice que Mayweather lo “va a matar”

El excampeón y chico malo del boxeo no le ve oportunidad al irlandés

Mike Tyson no solo no le ve oportunidades de victoria a Conor McGregor, el excampeón de peso completo cree que Floyd Myaweather va a “matar a McGregor boxeando”.

Así de directa, como un gancho en sus buenos tiempos, fue la reacción de quien llegó a ser conocido como “El hombre más malo del planeta”.

Tyson, en entrevista con Pardon My Take, se mostró enojado por que el combate se llevará a cabo con reglas de boxeo y no con una mezcla para medir de poder a poder el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

“¿Boxeo? Me molesta porque pensé que iban a usar reglas de MMA contra boxeo, porque de eso es de lo que se trata: ¿puede el boxeador ganarle al peleador de MMA?”, dijo Tyson en el podcast.

Además, agregó que el irlandés, a quien se refirió en algunas ocasiones como “McConor”, se puso en una posición para ser noqueado, pues enfrentará a alguien que “ha estado haciendo esto (boxear) toda su vida desde que era un bebé”.

“McGregor no podrá patear y agarrar y esas cosas… no tendrá muchas oportunidades”, comentó Tyson, que a pesar de su pronóstico anticipó que la pelea será emocionante y que le encanta el circo mediático que se ha creado alrededor del pleito.

Mayweather y McGregor se enfrentan el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas en una pelea de boxeo sin título de boxeo.