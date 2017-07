Trump predica pero no aplica lealtad al hacerle “bullying” a Jeff Sessions otra vez

El presidente Donald Trump volvió hoy a criticar a su fiscal general, Jeff Sessions, a quien acusó de adoptar una posición “muy débil” ante los “crímenes” de Hillary Clinton y ridiculizó la investigación de la trama rusa.

En una serie de tuits publicados a primera hora en su cuenta personal, Trump arremetió de nuevo contra Sessions, a quien la semana pasada criticó abiertamente por su decisión de apartarse de las investigaciones relacionadas con la trama rusa en el Departamento de Justicia.

Sessions “ha adoptado una posición MUY débil ante los crímenes de Hillary Clinton”, denunció Trump en alusión a la polémica por el uso de su correo electrónico personal que hizo la ex candidata en su etapa como secretaria de Estado.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

En otro tuit, el presidente cuestionó al fiscal general por no investigar tampoco “los esfuerzos ucranianos para sabotear” su campaña electoral “trabajando silenciosamente para impulsar a Clinton”.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign – “quietly working to boost Clinton.” So where is the investigation A.G. @seanhannity

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017