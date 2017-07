Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 27 de julio

Convocatoria para Expo de arte

El municipio de Orlando que deseen exhibir sus piezas de arte durante el Mes de la Hispanidad en la galería Terrace de la alcaldía. La exposición de arte se inaugurará en la Ceremonia de Apertura del Mes de la Hispanidad en la alcaldía de Orlando el martes 5 de septiembre de 2017 a las 5:30 pm. La exhibición se extenderá del 5 de septiembre al 13 de octubre de 2017. La fecha límite para suministrar imágenes y documentos es el miércoles 16 de agosto a las 5 pm y los seleccionados deberán entregar sus piezas de arte a la Alcaldía el miércoles 30 de agosto de 10 am a 1 pm. Para tener información sobre requisitos contactar a Charles Beasley, coordinador de Arte Público a: charles.beasley@cityoforlando.net

Sesiones informativa sobre terapia de células madre

Advanced Physical Medicine ofrece información sobre estos tratamientos regenerativos. Llame al 407-282-3615, asista a los seminarios y reciba una evaluación médica complementaria en las clínicas para explorar sus opciones de tratamiento. Los seminarios son el 27 de julio a las 10 am (en inglés) y 12 pm (en español) en Comfort Inn & Suites (590 Ava Ct, Sanford) y el 2 de agosto en Hampton Inn (161 Douglas Ave, Altamonte Springs) a las 12 pm (en inglés) y 2:30 pm (en español). También habrá sesiones el 4 de agosto (con el tema de terapia de descompresión) a las 2 pm en 953 N Semoran Blvd Orlando, FL, y también sobre soluciones de salud a las 2 pm en 2920 Pleasant Hill Rd Kissimmee, FL; el 10 de agosto sobre soluciones de salud a las 12 pm en 953 N Semoran Blvd Orlando, FL; el 16 de agosto sobre reemplazamiento hormonal a las 11 am en la oficina de Hunters Creek, 12554 S John Young Pkwy Suite 103 Orlando FL; el 18 de agosto sobre artritis a las 2 pm en 12554 S John Young Pkwy Suite 103 Orlando, FL; y el 8 de septiembre sobre soluciones de salud, a las 2 pm en 953 N Semoran Blvd Orlando, FL.

Proyecto Somos Orlando

Como parte de la serie “Diálogo” se invita a la comunidad a un foro sobre “Respuesta de la comunidad en caso de una tragedia”. Estará el representante estatal Carlos Guillermo Smith, Terry DeCarlo (director de The Center), Roxy Santiago (Cruz Roja Americana) y Christopher Cuevas de QLatinx. El jueves 27 de julio en la Hispanic Federation, 6900 S. Orange Blossom Trail, segundo piso, en Orlando. Más información al 407-270-0597

Project Harmony

Se invita a los talleres educativos sobre relaciones humanas y desarrollo profesional organizadas por Project Harmony de la Universidad de la Florida Central. Información: 407-823-1748 y http://www.mfri.ucf.edu

Sábado 29 de julio

Tato Díaz

Tato Díaz se presenta con su voz, su guitarra y su sentimiento este 29 de julio, 7:30 pm, en Acacia Banquet Hall, 1865 N. Econlockhatchee Tr., Orlando. Entrada $20, en la puerta $25. Más información en 407-738-6502

Prince Royce

La maravilla de la bachata de Prince Royce llega al Amway Center de Orlando, este sábado 29 de julio. Información en amway.centerorlando.com

Lucha Conquest, el poder de la lucha libre

Un singular combate de lucha libre se presentará este sábado 29 de julio, 8 pm, en el Florida Fire Frogs Stadium en Kissimmee, FL, USA, una producción de Hugo Savinovich. Pelearán figuras como Penta Zero Miedo, Blue Demon Jr., Mil Muertes, Cage, Chavo Guerrero, Fenix, Boricua Guerrero, Ivelisse Vélez, Savio Vega, Thunder y Lightning, Santana Garret, Mr. 450, Apolo, Noriega y muchos más. Los tickets están a la venta en epikomagazine.com/tc-events/lucha-conquest/, con boletos limitados para VIP, ‘Meet and Greet’. Más información en www.facebook.com/luchalibreonline

Lunes 31 de julio

Clases de inglés gratis

La Hispanic Federation invita a la comunidad a una sesión de orientación sobre las clases de inglés conversacional gratis que se ofrecen en la sede de la organización en el este de Orlando. Los instructores conversarán con los interesados para decidir los horarios y niveles que más demanda tienen. El lunes 31 de julio, a las 6 pm, en el 6900 S. Orange Blossom Trail, segundo piso, en Orlando. Más información al 407-270-0597

Exámenes de salud para niños

Para estar listos para volver a clases, Sheperd’s Home y Nemours Children’s Health System ofrecen revisiones médicas gratis para menores de 18 años que no cuentan con seguro médico. Se requiere cita previa. Los servicios serán el lunes 31 de julio de 9 am a 12 pm en Longwood Shepherd’s Hope Center (600 N US 17-92 #124, Longwood) y también el jueves 3 de agosto y el miércoles 9 de agosto en el mismo lugar y horas. Además, en el Downtown Shepherd’s Hope Health Center (101 S Westmoreland Dr., Orlando) también se ofrecerán servicios el miércoles 2 de agosto de 6 pm a 9 m y en el Dr. Diebel Jr. Memorial Shepherd’s Hope Health Center (9833 E. Colonial Dr, Orlando) se atenderá el jueves 1 de agosto y el jueves 10 de agosto de 6 pm a 9 pm. Haga su cita al 407-876-6699

Sábado 5 de agosto

Fiesta de Independencia de Bolivia

El Dúo de Bolivia y otros destacados músicos del folklore boliviano se presentarán en la Sociedad Cubana de Orlando, 5088 Hoffner Avenue, Orlando, el sábado 5 de agosto a las 7 pm para celebrar la independencia de Bolivia. Reservaciones: 407-644-0510

Domingo 6 de agosto

Semana Cívica Ecuatoriana

La organización Unidos por Ecuador invita a una serie de eventos en beneficio de la comunidad de la Florida Central. El domingo 6 de agosto de 2017, a las 8 am se realiza un evento cultural y deportivo gratuito en el Ward Park Showalter Field, en 250 S. Perth Lane, Winter Park, FL. El jueves 10 de agosto de 2017, a las 5 pm, se izará la bandera ecuatoriana con la participación de los Comisionados de la Ciudad de Orlando en la Rotonda de la Alcaldía, en 400 South Orange Avenue, Orlando. Y el sábado 12 de agosto de 2017, a las 7 pm se realizará una gala en honor a la Independencia del Ecuador en la iglesia Holy Redeemer Catholic Church, 1603 N. Thacker Ave., Kissimmee. Las ganancias de esos eventos serán dedicadas al fondo de ayuda a las víctimas del terremoto en Ecuador de 2016.

Jueves 31 de agosto

Presentación del libro ‘Guerra contra todos los puertorriqueños’

El libro del autor y exasambleísta de Nueva York Nelson Antonio Denis será presentado el jueves 21 de agosto a las 5:30 pm en Acacia Centro Borinqueño, 1865 N. Econolockhatchee. La entrada es libre. Más información: 407-443-1739