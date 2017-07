Alicia Machado: “Después de las elecciones estaba asustada de dónde me iba a empujar el medio artístico”

Sobre su papel en 'Gran Oportunidad': "Espero que no se lo tomen a mal"

Después de la controversia que provocó ser parte de la campaña de Hillary Clinton y los ataques que recibió del presidente Donald Trump, Alicia Machado regresa a la televisión como presidente de jurado de ‘Gran Oportunidad’, el programa de entretenimiento que comienza este próximo domingo 30 de julio a las 9/8 PM Centro por Telemundo.

Acompañada en el jurado por Alexis Valdés, Noel Torres y Roberto Tapia, Alicia confiesa en exclusiva, que luego de las elecciones tuvo una gran incertidumbre de qué rumbo tomaría su carrera. Algo que le confesó a Don Francisco, productor de este show que conducen Raúl González y Ana Lorena Sánchez, y el querido chileno decidió darle a ella esta ‘gran oportunidad’.

En exclusiva hablamos con Alicia Machado, quien además le pide al público que no tome a mal el personaje de ‘maléfica’ que hará dentro del show

Pregunta: ¿Cómo te sientes siendo la presidente del jurado de ‘Gran Oportunidad’?

Alicia Machado: Muy agradecida con Don Mario (Don Francisco) que me haya considerado para este proyecto. Creo que es una gran responsabilidad, estamos en tiempos difíciles, la gente necesita una oportunidad para que no solo muestre su talento, sino su gran capacidad para adaptarse, para trabajar, de demostrar pueden hacer muchas cosas diferentes… Estamos en tiempos de cambio, hoy en día entretener al público es mucho más difícil con tantas opciones que hay. Yo me lo estoy tomando muy enserio, además llevo muchos años estudiando música y otras cosas en mi carrera, y me da la oportunidad de poner en práctica lo que sé como una persona que ya llevo 22 años de carrera.

P: Te llaman la ‘Dama de hierro’, ¿te gusta ese título?

AM: Espero que les guste mi personaje, somos cuatro jurados, soy la única mujer y me toca ponerme fuerte. Espero que la gente no se lo tome a mal porque al final del camino es un poquito mi personaje, y estoy muy contenta, muy emocionada, muy sorprendida que hay tanta gente con tantos talentos.

P: ¿Qué te ha impresionado hasta ahora?

AM: Tuvimos a una chica que es una cajera de Wallmart, y la chava salió a cantar de una manera impresionante… Uno que está en este negocio se cree mucho, y cree que tiene mucho talento, y de repente ves a estos personajes que tienen un talento y una capacidad enorme, y ahí es cuando una se siente bendecida de tener un lugar en este negocio. Y en verdad esta también es una gran oportunidad para nosotros los que hacemos este show.

P: ¿Crees que la televisión está necesitando este tipo de programas?

AM: Estoy muy contenta, me siento parte del fenómeno, del cambio que estamos viviendo con las redes sociales, que es muy brusco, y siento que va a provocar dos cosas: la gente que no tiene talento va a desaparecer, y la que lo tiene y nunca se la ha tomado en cuenta va a tocar explotar eso más, y como artista superarte para entretener al público que ya básicamente es muy difícil. Y también el programa tiene un horario espectacular, porque ya el domingo a las 9 de la noche está todo el mundo en su casa, con el teléfono apagado para dormir o para ir al trabajo el otro día, y eso nos va a dar la oportunidad de entrar a los hogares, que es ahora lo más difícil, de que nos prendan.

P: ¿Cómo es tener de productor a Don Francisco y su equipo?

AM: Tengo 20 años de estar compartiendo con Don Francisco, la última entrevista que me hacen como Miss Universo, y que me da como la oportunidad de entrar al mundo de la actuación y la televisión me la hizo él, entonces yo lo amo, le estoy muy agradecida… Estoy en este programa gracias a una conversación que él y yo tuvimos hace muy poco tiempo, donde yo me sinceré mucho con él a puertas cerradas… Después de las elecciones estaba muy asustada de dónde me iba a empujar el medio artístico, y él me ha dado mucha tranquilidad. Aparte de eso lo admiro profundamente porque si bien tiene toda su vida en este negocio, está muy consciente de que el mundo del entretenimiento está dando un gran cambio, y ver a un señor con toda su experiencia tratar de adaptarse, renovarse, actualizarse y llenarse de gente joven para este gran show, creo que es algo que en lo personal le admiro mucho y estoy muy agradecida.

P: ¿Qué le dices al público para que te de esta ‘Gran Oportunidad’ de verte en este show?

AM: No se ha visto en la cadena hispana un programa como este, es un programa familiar, de oportunidades, de sueños, donde van a pasar una hora soñando que pueden ser una de las personas que están ahí, se está haciendo con una calidad extraordinaria, los jurados cuando estamos en el aire vemos el show por primera vez como lo está viendo el público, no tenemos información de ningún tipo, y es un programa serio, aquí no hay padrinos, la gente que está participando pasa por un filtro que es el casting, es en verdad una ‘Gran Oportunidad’.

Loading the player...