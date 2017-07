Gina Rodriguez confesó que se sentía culpable por masturbarse en la adolescencia

'Jane The Virgin' en la vida real.

Como si de su personaje en ‘Jane The Virgin’ se tratase, la actriz Gina Rodriguez fue criada en un ambiente bastante conservador y religioso en el que ciertas prácticas de índole sexual estaban completamente vetadas. Precisamente por ello, la intérprete de origen puertorriqueño no podía evitar sentirse profundamente decepcionada consigo misma cada vez que caía en la tentación de experimentar con su propio cuerpo, una actitud de la que ahora no duda en renegar.

“Con toda sinceridad, solía sentirme culpable por masturbarme. Dios mío, ¡toda esa culpabilidad! Y ese sentimiento duró mucho tiempo. O puede que me masturbase demasiado. Es bueno poder mirar atrás y saber que no estaba bien que me sintiese mal por tocarme”, ha relatado a la revista Bust Magazine sobre sus dilemas morales en su juventud.

La ganadora de un Globo de Oro, además de cargar contra ciertas concepciones retrógradas y obsoletas sobre la sexualidad, ha querido defender una vez más una de las causas con las que más comprometida se ha mostrado siempre en su faceta pública, el feminismo. En relación con el movimiento por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la intérprete lo tiene claro: “Todos deberíamos ser feministas”, ha declarado tajante en la misma conversación.

En cuanto a otra de sus grandes cruzadas, la necesidad de dar más visibilidad al trabajo de los latinos en Hollywood, la estrella televisiva invita a los espectadores a ver filmes que de verdad reflejen el papel fundamental que estos juegan en la industria, teniendo en cuenta que suponen más de un tercio de los profesionales de este sector.

“Los latinos representan un 38% de las recaudaciones de taquilla de cada fin de semana. ¡Eso es muchísimo! Así que si quieres ver a latinos en grandes producciones, y ves que no existen, no veas esas películas, porque en esta industria, el dinero habla más que cualquier otro factor”, ha sentenciado.