Lorena Herrera asegura que las autoridades de EE. UU. la interrogan por ser demasiado sexy

La confunden con una "buchona".

Lorena Herrera, en exclu­siva para BASTA!, ase­gura que su aspecto físico le ha traído muchos problemas en aeropuertos de la Unión Americana: “Me han detenido, me revisan la maleta. Yo creo que me ven facha de mujer de narcotraficante (una buchona). Hacen una cantidad de pregun­tas, que hay que apli­car la paciencia y la to­lerancia, calladita te ves más bonita”.

La actriz y cantan­te ha tenido que pasar momentos bochorno­sos debido a esta si­tuación: “Es incómo­do, te sacan ahí todo, y la ropa interior la ve todo el mundo”.

Aunque el personal gringo no la identifi­ca como artista, su be­lleza es la que llama la atención del mismo: “Yo pienso que sí, no te expli­cas que en medio de tanta gen­te te escogen a ti. No me reconocen porque no son latinos y no saben que soy artista. No acos­tumbro ir llamativa a los aeropuertos, pero a veces el cuerpo y lo rubia no ayudan mu­cho”, confesó.

Al preguntarle so­bre si tiene en orden su visa de trabajo, res­pondió: “Sí tengo mi visa en or­den, se me había vencido, era cuestión de renovarla, pero ya está todo bien”, puntualizó, de­jando en claro que, por el mo­mento, no quiere hacer gira en el país del norte y prefiere de­dicarse a trabajar en la Repú­blica Mexicana.

Por último, Lorena habló de Mírame, tema que está promo­cionando y que, aclara, no es su sexto sencillo: “Hace referencia a este gusto por ser visto o mi­rar a alguien, la seducción de quitarse la ropa y ser observa­da o viceversa”.