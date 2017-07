Maluma sí sabe de geografía

Te contamos por qué no merece que le digan 'bruto'

Hace unos días Maluma fue centro de burlas y memes cuando le escribió a sus fans de Bélgica, en las redes sociales, que los esperaba en el concierto de Amsterdam.

Pero el problema no es que el cantante colombiano no sepa de geografía o ande tan feliz con ‘los 4’ que se confundió la capital de los Países Bajos con Bruselas, la de Bélgica. Fue en realidad un error de interpretación de quienes no leyeron bien.

Es que en realidad se trata de un concurso para que los residentes de Bélgica se ganen un viaje y entradas para estar en el concierto que dará en Amsterdam en septiembre.

Nos comunicamos con la oficia de Maluma, y su publicista, Jennifer Neiman, nos dijo lo siguiente:

“Fue toda una confusión que lejos tiene que ver con un error de Maluma. La discográfica envió el post a nuestro artista para que lo pusieran en social media. Los que entran desde Bélgica ven que es un concurso para ellos, pero los demás simplemente reciben un mensaje que no se puede ver desde su área”.

El concurso, que es solo para los residentes de Bélgica consiste en ganarse un paquete de un viaje en tren y dos entradas para acompañar a Maluma en el concierto que dará este próximo 28 de septiembre en Amsterdam.

Aunque realmente la mala información o interpretación tomó dimensiones elevadas de burlas y chistes, supimos que a Maluma no le preocupó, se lo tomó con un humor, y sigue enfocada en su extensa gira y sus éxitos que no dejan de sumarse.

