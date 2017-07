Raúl González sobre su regreso a la TV: ‘Nuestra gente está muy asustada y el entretenimiento es el escape’

Este domingo comienza su nuevo show 'Gran Oportunidad' por Telemundo

Este domingo 30 de julio a las 9/8 PM Centro por Telemundo, será el tan esperado regreso de Raúl González a la televisión con su propio show: ‘Gran Oportunidad’, bajo la producción de quien podría definirse como su padre artístico, Mario Kreutzberger, Don Francisco.

Raúl, quien conoció el éxito de muy pequeño en su país natal y luego se convirtió en un fenómeno infantil siendo el animador número uno de Venezuela con el programa ‘Supercropolis’, también vivió la experiencia de comenzar de cero en Estados Unidos llegando a dormir en su automóvil durante casi un mes, por no tener un centavo, mientras buscaba poder realizar su gran sueños: triunfar como artista en estas tierras.

Sin duda, Raúl González es el animador perfecto para este nuevo show no solo por ser uno de los favoritos del público, ni porque sea uno de los más integrales -baila, canta, actúa, imita, tiene humor- sino porque él vivió en carne propia la lucha tenaz por obtener su ‘Gran Oportunidad’. Que le llegó primero en Univision con ‘Despierta América’ y ‘Teletón’, y luego en Telemundo con con la conducción de los Premios Billboard y ‘¡Qué Noche!’, entre otros.

Hablamos con el animador, actor y empresario a días de su regreso, y en exclusiva nos contó cómo se siente, nos adelantó lo que el público verá y confiesa lo que significa para él de haber podido cumplir el sueño de trabajar al lado de Don Francisco.

Pregunta: Faltan casi horas para que este domingo comience tu show ‘Gran Oportunidad’, ¿cómo lo estás viviendo?

Raúl González: Feliz, contentísimo, bendecido, realizado, alegre… Es apenas el comienzo de los 13 programas de la primera temporada. Ha sido un proceso intenso, de exigencias, de no parar, de emociones mezcladas, de un compromiso, de muchas cosas como Don Mario y su equipo han estado acostumbrados. Esperando ver qué dirá el público, que al final es quien tienen la verdad absoluta. Don Mario y su gente tiene muy clara la sensibilidad de lo que quiere la gente, he podido aportar mi experiencia, mi sensibilidad, la pasión que siento por el arte de entretener, y guiándome por su experiencia y su sabiduría.

P: Muchas veces trataron de trabajar juntos y no se puedo, pero ahora ya Don Francisco es oficialmente tu productor, ¿cómo es la dinámica entre ustedes?

RG: Extraordinaria porque sabemos separar muy bien, hay una línea muy fuerte entre el respeto, los consejos y los niveles de exigencia. Es como que siempre tuviera la palabra perfecta, puede que suene a adulación, pero no, la experiencia no se improvisa, lleva 53 años haciendo esto, tiene el ritmo perfecto del entretenimiento. Él siempre me dice: “la base de una buena improvisación, es una buena preparación”. Saber las historias de la gente… Por ejemplo, en este primer programa viene un imitador de Juan Gabriel, el muchacho tiene a un hermano en la cárcel con condena perpetua, y quiere ganar los 50 mil dólares para pagar un abogado, hay que ver la parte humana. Don Mario dice que el secreto de un animador es poder pasar de una cosa a la otra.

P: En la última entrevista que le hicimos a Don Francisco pedía que volvieras a ser tú, que te veía apretado desde que adelgazaste ¿lo lograste en ‘Gran Oportunidad’?

RG: Siempre he sido yo. Lo que pasa que él quiere que uno se suelte más, que se vea más relajado de lo que uno es. Yo considero que siempre he sido transparente, más imposible, no sé si es la ropa. Muchas veces lo he tenido en el oído diciendo: “suéltate más”. Me pide que sea el cómplice, el amigo de la gente, que abra los brazos, grite. Él dice que cuando adelgacé perdí un poco mi personalidad, pero yo me siento igual, hay cosas que uno todavía se guarda, su vida, pero en mi trabajo yo piso ese estudio y me divierto, me sumerjo en esa hora de diversión y me siento como pez en el agua.

P: ¿Cómo te sientes siendo un poco el maestro y apoyo de Ana Lorena en su debut como presentadora?

RG: Cuando se estaba buscando quién iba a ser la co-animadora, se buscaba una persona natural, orgánica y ella lo es, es espontánea, dulce… Su papel es acompañar a los eliminados, algo que es muy difícil porque hay que lidiar con el momento del sueño que no se está cumpliendo. Maneja muy bien las emociones, los sentimientos, hemos hablado mucho de la parte de la tensión y creo que se le va a hacer fácil porque como actriz toma enseguida las indicaciones. Es muy profesional y este es un equipo que tiene años haciendo esto, y unos se siente blindado.

P: Es muy impresionante la tecnología en el escenario…

RG: Aquí hay meses de trabajo, muchos detalles, todo lo vienen visualizando. Yo he estado presente desde el diseño, he venido aquí todos los días para disfrutarlo, no han escatimado en esfuerzos.

P: ¿Cuál es la diferencia y el común denominador entre los concursantes?

RG: Cuando Don Mario me invitó a participar en esto me dijo: “esto es gente que quiere demostrar su talento… Imagínese cuando usted durmió en su carro, cuando usted era pizzero y estaba buscando que alguien le diera su oportunidad de ser animador de televisión otra vez”… Es gente, artista de la calle que canta como nadie pero nunca ha tenido un escenario para mostrar su talento, personas que son jardineros pero que bailan y hace cosas con su cuerpo. Han venido gente que es albañil y tienen un talento extraordinario… Es darle la gran oportunidad, el talento abre puertas, darle un vestuario, una ropa para que ellos demuestren al mundo quiénes son, no importa la disciplina que sea.

P: En un mundo tan convulsionado y con narco novelas exitosas, noticias terribles dentro de la televisión, ¿crees que se necesita un show como este o ya los programas familiares pasaron de moda?

RG: Nuestra gente está muy asustada, se siente muy acorralada, perseguida, hay mucha tensión, mucha presión, mucha incertidumbre, y el entretenimiento es el escape… ‘Gran Oportunidad’ reúne las condiciones para que la gente se siente en el sofá de su casa frente a la tele a reírse, a identificarse, generar emociones, a divertirse sanamente frente a la pantalla. A nuestra gente le hace falta ver gente como ellos mismos, común, disfrutando en la televisión, cumpliendo sus sueños… Creo que sí hace falta un show como ‘Gran Oportunidad’, competencia de talentos existen en la televisión, alguna para niños, otras solo para canto, pero aquí hay un abanico.

P: ¿Qué le dices al público que tiene tantas opciones para ver en la tele y en otras plataformas para que este domingo te den a ti, tú ‘Gran Oportunidad’?

RG: Que nos den eso, una oportunidad de ver la ‘Gran Oportunidad’ de personas como ellos, que hay un gran equipo de profesionales con experiencia en todo esto dándole la gran oportunidad a personas como ellos que buscan la suya, y a los que lean esta entrevista y quieran mostrar su talento que nos llamen, que se inscriban, que busquen porque esperemos que no se quede aquí en esta serie de 13 programas, sino que esta ‘Gran Oportunidad’ sea de por vida, que sea un éxito si ellos lo permiten.

‘Gran Oportunidad’ comienza el próximo domingo 30 de julio a las 9/8 PM Centro por la cadena Telemundo. Raúl González estará acompañado en la conducción por Ana Lorena Sánchez, los jueces, Alicia Machado, Alexis Valdés, Roberto Tapia y Noel Torres, y el temido ‘Eliminator’.

