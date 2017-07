Sabrina Sabrok teme regresar al manicomio

Los padres de la actriz la internaron por rebelde; hoy, el arte la mantiene mentalmente equilibrada.

Sabrina Sabrok padece personalidad múltiple, así lo declaró en exclusi­va para Diario BASTA!: “Su­fro de paranoia, tengo varias personalidades; voy con mu­chos psiquiatras para estar bien, yo siento que mi perso­nalidad más loca es el perso­naje que creé, Sabrina; pero la más tran­quila es quien soy, Lorena, mi nombre verdadero”, confesó.

Sus dis­tintas per­sonalida­des han hecho que el públi­co se con­funda y la tache de loca: “La gente cree que vivo drogada y alcoholiza­da y que soy bien pu#$, pero yo no tomo alcohol ni drogas, tengo a mi esposo y me gusta sólo él; de las mujeres sí, pue­do traer muchas mujeres, pero no ando con otros tipos, tengo una sola pareja”.

Desde pequeña la cantante argentina vivió experiencias fuertes y estuvo encerrada en un manicomio: “De chica sí estuve en un manicomio, por­que una vez mis papás me en­cerraron por rebelde; me esca­pé dos veces y no está chido, te dan pastillas que a la larga te vuelven loca”, aseguró.

La polémica artista quedó marcada por esas experiencias: “Lo que más me impactó es la gente que estaba en la lo­cura total, que no reconocía a nadie, perdían la memoria de todo; me impactó mucho, me dio miedo. Me decía a mí mis­ma que debía controlarme, ese fue el miedo que enfrenté y superé”, reveló.

Sabrina ha logrado equili­brar sus problemas mentales a través del trabajo: “Lo me­jor es canalizar esa locura que uno tiene a través del arte, de lo que a uno le gusta hacer; yo, por ejemplo, si no trabajo, no hago nada; me pongo loca, muy ansiosa”, concluyó.