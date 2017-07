La piel oscura también necesita protector solar

6 puntos sobre la seguridad respecto al sol para las personas con cualquier tono de piel

Para aquellos que creen que el color de su piel les evita tener que preocuparse de protegerse del Sol, los dermatólogos tienen un mensaje: los dañinos rayos UV pueden penetrar todo tipo de piel, sin importar cuál sea tu origen étnico, así que hasta las personas con piel obscura necesitan protector solar.

Y mientras que las tasas de cáncer de piel son significativamente más bajas en los afroamericanos e hispanos que en los caucásicos, un riesgo menor no significa que no haya riesgo. La incidencia anual de melanoma es de 5 en 100,000 para los hispanos y 1 en 100,000 para los afroamericanos (comparada con 26 en 100,000 en los caucásicos), de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Cáncer.

Algunos de los factores del riesgo que corres de sufrir daños solares podrían sorprenderte pero conocer la verdad te ayudará a mantenerte a salvo en el Sol.

Los Rayos UV Dañan la Piel de Todos

“La piel obscura tiene un bloqueador natural SPF,” dice Amy Wechsler, M.D., una dermatóloga residente en New York City y profesora clínica de dermatología en SUNY Downstate Medical College. Esto se debe a que las personas con piel más obscura producen de forma natural más melanina, el pigmento que le da a la piel su color, y entre más melanina tengas, menos rayos UV penetrarán tu piel. Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional del Cáncer hizo notar que la piel de tono obscuro mediano filtra alrededor del doble de la radiación UV (ultravioleta) que la piel blanca.

La melanina se incrementa en respuesta a la exposición al Sol y la piel se obscurece, pero ese “bronceado” no está protegiendo tu piel; es una señal de daño causado por el Sol. “La exposición UV causa daños a las células y el cuerpo produce más melanina como mecanismo de protección,” dice David Bank, M.D., director del Centro de dermatología, cosmética y cirugía de Láser en Westchester County, N.Y.



No te quemes

Obtén la Mejor Protección Solar

Los bloqueadores solares que funcionan, los que se quedan cortos – y la razón por la que no siempre puedes confiar en las etiquetas del empaque.

Aunque las personas de piel obscura podrían no quemarse tan rápidamente como las personas con piel más clara, pueden y acaban por tener quemaduras solares. En un estudio de 2014, investigadores de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y del Instituto Nacional del Cáncer reportaron que el 13% de los afroamericanos y el 31% de los hispanos encuestados dijeron que habían experimentado al menos una quemadura solar en el último año. El enrojecimiento, la señal indicadora de daños causados por el Sol, podría no ser tan evidente en la piel más obscura, pero la piel aún así se puede sentir caliente, tensa y dolorosa.

Pasar Tiempo Bajo el Sol Envejecerá tu Piel

El daño causado por la exposición a los rayos UV también hará que tu piel se vea más vieja. “El fotodaño en las personas de color llevará a flacidez en la piel, pérdida de volumen en la cara e hiperpigmentación,” dice Jeanine Downie, M.D., dermatóloga en una clínica privada en Montclair, N.J. “Mientras que las personas con tonos de piel más claros tienden a presentar líneas delgadas y arrugas primero, las personas de color verán cambios en la pigmentación que llevarán a manchas y un tono de piel irregular.

Puedes Encontrar un Bloqueador Solar de Acuerdo a tus Necesidades

Sin importar el color de tu piel, la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda aplicar un bloqueador solar con un SPF de 30 o más alto y volver a aplicarlo cada dos horas o inmediatamente después de nadar o sudar intensamente.

Los investigadores de los CDC encuestaron a más de 4,000 estadounidenses preguntándoles qué tan seguido utilizaban bloqueador solar en la cara o piel expuesta de su cuerpo al estar afuera en el Sol durante más de una hora. Entre los hombres, el 4% de los negros y el 16% de los hispanos lo utilizaron en la cara y el 7% de los negros y el 12% de los hispanos utilizaron bloqueador en su cuerpo. Las mujeres tuvieron una tasa más alta respecto al uso regular del bloqueador solar, con 15% de las mujeres negras y 36% de las hispanas que lo usaban en la cara y 10% y 26% respectivamente, usándolo en el cuerpo.

Es verdad que algunos protectores solares son espesos, pastosos y de color blanco, nada de lo cual es ideal para los tonos de piel más oscuros. “No quieres verte como fantasma,” dice Wechsler. “Podría requerir un poco de prueba y error, pero buscar fórmulas más líquidas y ligeras será tu mejor opción.”

Varios de los bloqueadores solares en las pruebas de Consumer Reports no dejaron una capa blanca sobre la piel oscura. Estos incluyen las siguientes marcas, que recibieron calificaciones excelentes o muy buenas por protección solar general, y están enlistadas en orden de desempeño: Banana Boat Sun Comfort Clear UltraMist Spray SPF 50+, Up & Up (Target) Sheer Dry-Touch Lotion SPF 30, y Coppertone ClearlySheer Lotion SPF 50.

Cualquier Cambio Inusual en la Piel Podría ser Señal de Problemas

A pesar de que el cáncer de piel ocurre con menor frecuencia en personas con piel obscura que en los caucásicos, tanto los afroamericanos como los hispanos tienen tasas de mortalidad altas si desarrollan la enfermedad. En parte, esto se debe a que el cáncer de piel a menudo no se diagnostica en personas de color hasta una etapa más tardía, cuando la enfermedad está más avanzada. En un estudio de 2006 publicado en la revista científica Archives of Dermatology, los investigadores analizaron 1,690 casos de melanoma. Encontraron que el 26% de aquellos diagnosticados en hispanos y 52% de los diagnosticados en afroamericanos eran avanzados (comparado con 16% en los caucásicos).

Una razón por la cual las personas de color no son diagnosticadas con cáncer de piel hasta que la enfermedad ha avanzado es que las señales prematuras a menudo pasan desapercibidas. “El cáncer de piel puede verse diferente en diferentes tipos de piel,” dice Downie. “Y a menudo, los doctores no piensan en cáncer de piel cuando tratan a personas de color.” Pero Downie advierte que cualquier cambio en la piel, como un nuevo lunar o uno que crezca o cambie, una zona de la piel que cambie de color, una costra que no sana o una mancha obscura bajo las uñas, deberían ser revisadas por un dermatólogo.

El Cáncer de Piel Puede Ocurrir hasta en Lugares que Rara Vez Estén Expuestos al Sol

Mientras que los caucásicos típicamente desarrollan cáncer de piel en áreas que tienen mucha exposición UV, los afroamericanos a menudo experimentan lo opuesto. Algunos lugares comunes en donde se presenta cáncer de piel en personas de color incluyen la planta de los pies, palmas de las manos y debajo de las uñas (el cantante Bob Marley murió por un melanoma que comenzó debajo de la uña de un dedo del pie).

Las Cicatrices Existentes Pueden Ser Zonas de Peligro de Cáncer de Piel

Si tienes cualquier cicatriz, especialmente aquellas que son resultado de quemaduras térmicas o químicas, está muy pendiente (y protégelas cuidadosamente del Sol). Las personas de color tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de piel no melanómico en un área con cicatriz o que esté inflamada. Y puede ser mortal si se deja sin atender. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional del Cáncer, cuando las células escamosas del cáncer de piel se desarrollan en una persona de color en donde ha habido una cicatriz por mucho tiempo, hay un riesgo del 20 al 40% de que se esparza. Si ves que una cicatriz de pronto cambia, se inflama o se altera de alguna otra forma, consulta a tu dermatólogo.

-Sally Wadyka

Sally Wadyka es una escritora independiente que contribuye a Consumer Reports, Real Simple, Martha Steward Living, Yoga Journal y el Food Network en temas que incluyen nutrición, salud y bienestar.

