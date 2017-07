Después de ‘cruzazulearla’ otra vez Paco Jémez pide ¡más refuerzos!

Cruz Azul sigue con pretextos tras su empate con Chivas. Su entrenador quiere suplir las bajas por lesión de dos jugadores y Cauteruccio afirma que "son personas, no máquinas"

CDMX, México – Paco Jémez dejó entrever que la directiva de Cruz Azul debe contratar dos jugadores para cubrir las bajas por lesión de Martín Rodríguez y Julián Velázquez.

El primero se lesionó en el encuentro ante Tijuana de la Jornada 1 y fue diagnosticado con un esguince de ligamento colateral medial en la rodilla derecha, por lo que se ausentará de cuatro a seis semanas.

El segundo lo hizo el miércoles pasado ante Zacatepec en la Copa y hoy se le hará una artroscopia también en la articulación para detectar el grado, aunque se espera un diagnóstico similar.

“Hemos perdió dos jugadores como Martín y Julián que venían jugando y entiendo que si el club no hace algo al respecto cometería un error muy grave“, comentó el DT.

“Esto nos deja en números muy limitados, más de los que estábamos y el club tiene que sentarse y plantearse la idea de subsanar las bajas porque son muy importantes para nosotros”.

Respecto al empate 1-1 ante Chivas el timonel confesó que le no gustó el partido que dio su equipo, al cual le faltó “talento, claridad futbolística y tranquilidad“.

Cuando se le preguntó si esta situación era un retroceso respecto al triunfo ante Tijuana, Jémez pidió que no se le “molestara” de esa forma. “He dicho que no me gustó mi equipo, ¿qué más quieren que diga?“, soltó.

Martín Cauteruccio aceptó la baja de juego pero eso afirmó que es debido a que son seres humanos.

“Quizá no se vio todo el potencial que se tiene pero son partidos. Tenemos que ser conscientes que somos personas, no máquinas y hay veces que no vamos a funcionar del todo bien. Lo importante es no perder tantos puntos.

“No somos máquinas y hay veces en las que no se puede correr lo que el partido anterior, obviamente lo que quiere Paco es real, queremos lo mismo y tratamos de hacer lo mejor en la cancha“, relató el atacante.