Dónde encuentra esperanza un inmigrante…

La clave para salir adelante: Prepararse, no darse NUNCA por vencido, no hacerse la víctima

El éxito siempre ha ejercido una gran curiosidad en mi vida. De niña no entendía cómo alguien que no tenía nada podía llegar a tenerlo todo. Y menos podía comprender cómo otros que habían nacido en cuna de oro, terminaban su vida sin servir para nada.

Siempre quise saber como lo ordinario se convertía en extraordinario….

Cuando conocí a Alejandro Chabán tenía los bolsillos vacíos y el corazón lleno de sueños. El destino nos volvió a juntar cuando yo llegué a trabajar a Despierta América dónde él era colaborador y luego fue conductor. En nuestros viajes me explicaba que cuando trabajaba en Los Angeles en “El Pollo Loco” recurría a la motivación de un hombre que “vivía” es su Ipod siempre listo a pronunciar esa frase que lo sacaba de la tristeza de no ver sus sueños cumplidos. De no tener dinero. De sentir que había fracasado dejando su vida en Venezuela para buscar un mejor futuro en USA. De no estar viviendo el sueño americano.

Ese hombre que vivía en el Ipod del inmigrante venezolano era un mexicano. El hombre que inspiraba a Alejandro era el Doctor, motivador y exitoso conferencista internacional César Lozano.

El sábado Ronald Day, un panameño estratega y brillante, Presidente y creador junto a Alejandro Chaban, de la exitosa empresa Yes You Can organizó en Miami Beach un evento para empoderar a todos los miembros de su organización. El enorme éxito de esta empresa creada hace 5 años es la gran lección de superación y éxito que estos dos soñadores inmigrantes, el panameno y el venezolano, le van a dejar al mundo.

Y el sábado hubo un invitado que llegó a empoderar y a inspirar a toda la empresa…. Igual que hace unos años en medio de platos sucios y jefes gritones empoderaba a aquel soñador venezolano.

No podía ser otro.

Era el mismo César Lozano que durante hora y medio hizo pensar, reir y llorar a la audiencia.

Prepararse, no darse NUNCA por vencido, no hacerse la víctima, ser congruente, generoso y agradecido son algunas de las grandes lecciones de este magistral orador.

Chabán lo escuchaba mientras se les salían las lágrimas. Seguramente recordando como Lozano, sin conocerlo allá en Los Angeles, le había dado ánimo desde su Ipod.

Más de 500 inmigrantes en esa sala aplaudían a Lozano esperanzados. Todos salieron llenos de fe y seguros de que iban a encontrar el éxito.

Lo iban a encontrar allá mismo donde iban a dejar sus miedos.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.