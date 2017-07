El término que está utilizando el Departamento de Justicia que tiene a los inmigrantes indignados

La comunidad inmigrante así como toda los activistas que luchan por sus derechos pusieron el grito en el cielo luego de un comunicado del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia, bajo la dirección del Fiscal General Jeff Sessions, ha comenzado a utilizar el término “extranjeros ilegales” para referirse a los inmigrantes que no tienen la documentación necesaria para estar en los Estados Unidos.

La semana pasada, al anunciar las nuevas directivas que pretenden acorralar las llamadas Ciudades Santuario, el fiscal general dijo: “Estas políticas también fomentan la inmigración ilegal e incluso el tráfico de personas perpetuando la mentira de que en ciertas ciudades, los extranjeros ilegales pueden vivir fuera de la ley … Debemos alentar a estas jurisdicciones de “santuario” a cambiar sus políticas y asociarse con la aplicación de la ley federal para eliminar Criminales”.

Este fue otro comunicado del Departamento de Justicia con fecha del 29 de Junio de 2017:

El Fiscal General Jeff Sesiones habla con las familias de las víctimas asesinadas por Extranjeros Ilegales

El Fiscal General Jeff Sessions, se reunió hoy con las familias que han perdido a seres queridos a causa de los crímenes cometidos por los ilegales extranjeros. En la reunión se discutieron los progresos realizados por la Administración de Trump para fortalecer las leyes que protegen a los estadounidenses de los crímenes cometidos por los ilegales extranjeros y, la necesidad de seguir trabajando para garantizar que las leyes federales de inmigración se aplican.

Activistas y miembros de la comunidad inmigrante en Estados Unidos sostienen que el término “ilegal” es un insulto racial además de ser deshumanizante. En su lugar, aseguran, se debe utilizar el término “inmigrante indocumentado”.

Ya son varios años en que las principales agencias de noticias de EEUU dejaron de usar este termino peyorativo. La inexactitud del termino “ilegal” tomó mayor claridad en 2012 cuando la Corte Suprema dictaminó: “Como regla general, no es un delito que un extranjero móvil permanezca en los Estados Unidos”.

Aunque el término “inmigrante ilegal” parecía extinto medios de comunicación conservadores como Breitbart y The Daily Caller lo han vuelto a utilizar. Incluso el mismo presidente Donald Trump lo hizo recientemente.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017