Video: Tracy Sáenz camina en topless en plena calle tras perder apuesta

La modelo apostó hace un tiempo con el grupero Gerardo Ortiz y por fin cumplió su promesa

Tracy Sáenz, quien protagonizó el polémico video ‘Fuiste mía’ de Gerardo Ortiz, vuelve a generar escándalo, pues esta vez hizo una apuesta al cantante grupero, misma que perdió y tuvo que pagar caminando completamente en topless.

“Se debe a que fue el partido México contra Alemania de la pasada Copa Confederaciones y los medios me invitaron a que le apostara a Gerardo Ortiz, que si ganaba México, él iba andar en zapatillas y que si yo perdía, yo iba andar en toples dándole la vuelta al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y pues perdió México, por eso cumplí. Sentí mucho frío, si me dio un poquito de pena pero tenía que cumplir la apuesta, no les podía quedar mal a tantos medios”, dijo la modelo.

Recordemos que en la pasada marcha del orgullo gay, Sáenz tuvo un accidente al desplomarse la escenografía del tráiler donde desfilaba, sufriendo tremenda caída que la llevó al hospital provocándole varias raspaduras y hematomas en el cuerpo, motivo que a la fecha le ha causado un terrible dolor de pierna:

“Estoy un poquito adolorida porque fue muy trágica la caída, fue de más de 3 metros de altura… quedé lastimada del tendón de una pierna y tomo medicamento para el dolor, tomó pastillas cuando siento dolor”, reveló la playmate al Diario Basta!

Asimismo Tracy nos reveló que no siempre lució los pechos como los tiene ahora, pues antes de ser la mujer exuberante que es, gozaba de un busto más pequeño.

“Me he hecho solamente una cirugía, la del busto, lo hice sólo por vanidosa ya tenía bubis pero quise tenerlas un poco más grandes, era talla B y ahora soy 34 C”, confesó la sinaloense.

Dentro de sus proyectos está continuar con la promoción de su sencillo ‘Animal’ y en espera de grabar otro video musical, así como de valorar las propuestas que le han estado llegando para posar de nuevo en una revista con poca ropa.

POR: Pavel Unda