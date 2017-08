Hawaii prepara a su población ante un posible ataque nuclear de Corea del Norte

Hawaii es el primer estado de EEUU en preparar al público para la posibilidad de un ataque con misiles nucleares.

La agencia de emergencias de Hawaii ha lanzando una campaña educativa dirigida a enseñar a los residentes y visitantes qué hacer si el estado es el blanco de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte.

Desde este 7 de agosto se realizarán simulacros en las escuelas públicas del estado y en noviembre de este año se escucharán las sirenas de alerta el primer día hábil de cada mes en señal de preparación.

A medida que escala la tensión con Corea del Norte, al igual que el alcance de sus misiles balísticos intercontinentales toman mayor alcance, las autoridades de Hawaii ven como imperioso la preparación de toda la comunidad.

Días antes de la última prueba de misiles que Pyongyang realizada este 27 de julio, la Agencia para el Manejo de Emergencias (EMA) anunció una campaña de educación pública sobre qué hacer en caso de un ataque nuclear, que aun consideran “improbable”.

La campaña de EMA enfatiza que, en caso de que se advierta a los hawaianos sobre una explosión nuclear, deben buscar refugio en una estructura resistente, en lo posible de concreto, en cuestión de minutos. Y no deben mirarla: la luz del estallido puede dañar la vista.

Vern Miyagi, director de la agencia de emergencias, hizo hincapié en que el público no debe alarmarse por la planificación. Más bien, dijo, se debe ver la preparación y la educación al igual que el trabajo que se realiza en preparación para afrontar huracanes y tsunamis, los cuales suponen un mayor riesgo para el estado.

“Tenemos que decirle al público lo que el estado está haciendo”, dijo Miyagi. “No queremos causar ninguna tensión indebida para el público; Sin embargo, tenemos la responsabilidad de planificar todos los peligros ”

Are You Ready? Are You Prepared? Stop by our table and pick up a #free copy of #emergency plan. #Free event. #hawaiiema pic.twitter.com/uYNYV4smHN

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) July 29, 2017