La isla que cuesta menos que un departamento pero que nadie quiere comprar

Little Ross Island znajduje się na południu Szkocji i została wystawiona na sprzedaż za zaledwie 370 tys. euro. Wyspa ma powierzchnię 12 hektarów i w latach 60. zeszłego wieku była na ustach wszystkich Brytyjczyków za sprawą makabrycznego morderstwa. Pewnego dnia ratownicy morscy, którzy przypadkiem trafili na wyspę, odkryli w latarni zwłoki jednego z dwóch latarników, pracujących na wyspie. Hugh Clark został zamordowany przez swojego kolegę, Roberta Dicksona. Poszukiwania mordercy trwały dość długo i brytyjska prasa rozpisywała się o akcji poszukiwawczej, która trwała w całym kraju. Więcej na rp.pl. Fot. Materiały prasowe.

